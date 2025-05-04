Emekliye %17.91'lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR'luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...
Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı maaş artışları için kritik bir ipucu 5 Mayıs tarihinde açıklanacak olan TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle belirginleşecek. Bu veri yılın ikinci yarısında yapılacak zammın büyüklüğünü etkileyen temel faktörlerden biri olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahminlerle SSK, Bağ-Kur maaş artışı.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 12:33