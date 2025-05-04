Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Sona Yaklaşıldı: Geriye Sadece İki Veri Kaldı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.