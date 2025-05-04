Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %17.91'lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR'luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Emekliye %17.91'lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR'luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı maaş artışları için kritik bir ipucu 5 Mayıs tarihinde açıklanacak olan TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle belirginleşecek. Bu veri yılın ikinci yarısında yapılacak zammın büyüklüğünü etkileyen temel faktörlerden biri olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahminlerle SSK, Bağ-Kur maaş artışı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 12:33
Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammına ilişkin hesapları netleşmeye başladı. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte zam oranları kesinleşecek ve aynı ay içerisinde yeni maaşlar hesaplara yatacak.

Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Sona Yaklaşıldı: Geriye Sadece İki Veri Kaldı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Şu ana kadar Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 oldu.

Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 10.06'lık bir artışı garantilerken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.02 olarak hesaplandı.

Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...

Nisan ayı enflasyon verisinin 5 Mayıs'ta açıklanmasıyla tablo biraz daha netleşecek. Geriye sadece Mayıs ve Haziran ayı verileri kalacak.