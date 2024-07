Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer itirafı! "İki gün sonra da olabilir"

"ENDİŞEYE GEREK YOK, TRANSFER YAPACAĞIZ"

En az endişeli olması gereken transfer konusunda Galatasaray taraftarı. Kadro genişliğine, bu seneki oyuncu havuzuna bakınca en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. O yüzden çok çalışıyoruz transfer için ama transfer kolay değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. 2 gün sonra da olabilir. Bu bize bağlı olmuyor. Kulüpleriyle anlaşma süreç alabiliyor. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli. Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Hiçbir eksiğimiz de yok bir yandan. Bir sağ bek, bir orta saha transferini hep düşünüyoruz, hep söyledik. Şu an elimizde bu bölgede de oyuncular var. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Cenk Bey sıkı çalışıyor. Bu süreci doğru şekilde götüreceğiz. Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam ediyor. Saha içinde değil sadece saha dışında da güçleniyor. Bunu en son genel kurulda da, alınan yetkiyle gördük. Tüm üyelere teşekkür. Bu takım için, camia için çok önemli. Galatasaray'ın ileriye dönük önü çok açık. Saha içinde başarımızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Birlikteliğe sezon sonu gibi sezon başında da ihtiyacımız var. Sabırlı olunsun, bize güvenilsin. En doğru transferi yapacağız. Başkanımız da en doğrusunu gidin alın diyor. Bir kısıtlama yok. Bu anlamda çok şanslıyız.