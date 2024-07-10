Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer itirafı! "İki gün sonra da olabilir"



"BARIŞ VE FERDİ KENDİNİ GÖSTERDİ" Turnuvaya bakınca milli takım olarak 2 tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper, biri Ferdi. İki tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Barış'ın gelişimini gören, onla çalışan, onu birçok mevkide kullanan, bu turnuvaya hazırlayan biri olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem mental olarak yürütmek en çok Barış'ın başarısı. Diğer milli oyuncuları da kutluyorum. Abdülkerim, Kaan, Kerem de çok fazla maç oynadılar. Yaklaşık 12 aya yakın bir sezon oldu. Üstüne milli takıma hizmetleri gurur verici. Barış'ın performansı önemliydi, çok ön plana çıktı, tüm rakiplerine üstünlük kurdu. Çok mutlu oldum. Bunu hak eden biri. Önü çok açık. Bizle beraber önü açık olsun tabii ki.



"ENDİŞEYE GEREK YOK, TRANSFER YAPACAĞIZ" En az endişeli olması gereken transfer konusunda Galatasaray taraftarı. Kadro genişliğine, bu seneki oyuncu havuzuna bakınca en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. O yüzden çok çalışıyoruz transfer için ama transfer kolay değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. 2 gün sonra da olabilir. Bu bize bağlı olmuyor. Kulüpleriyle anlaşma süreç alabiliyor. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli. Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Hiçbir eksiğimiz de yok bir yandan. Bir sağ bek, bir orta saha transferini hep düşünüyoruz, hep söyledik. Şu an elimizde bu bölgede de oyuncular var. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Cenk Bey sıkı çalışıyor. Bu süreci doğru şekilde götüreceğiz. Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam ediyor. Saha içinde değil sadece saha dışında da güçleniyor. Bunu en son genel kurulda da, alınan yetkiyle gördük. Tüm üyelere teşekkür. Bu takım için, camia için çok önemli. Galatasaray'ın ileriye dönük önü çok açık. Saha içinde başarımızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Birlikteliğe sezon sonu gibi sezon başında da ihtiyacımız var. Sabırlı olunsun, bize güvenilsin. En doğru transferi yapacağız. Başkanımız da en doğrusunu gidin alın diyor. Bir kısıtlama yok. Bu anlamda çok şanslıyız.



"MİCHY ÖNEMLİ BİR TRANSFER" Aslında Mertens forvet özellikli bir 10 numara. Mertens'i de zaman zaman Icardi'nin yanında ikili kullanıyorduk. Rakibi hep 4-4-2 karşılıyorduk zaten. Farklı profiller olabiliyor. Michy'i önde ikilide kullanacağız, Mertens'i de aynı şekilde. 4-1-3-2 gibi de kullandık. Kullandığımız formasyonlardan biriydi. Oyuncuları rakibe, maça göre kullanacağız. Doğal rotasyonlar, bizim yaptığımız rotasyonlar oluyor. Geçen sene hep doğal rotasyon oldu. Sakatlıktan, yorgunluktan kullanımlar oldu. Michy çok hızlı geldi ve takıma katıldı. Sanki uzun yıllardır buradaymış gibi arkadaşlarına hızlıca adapte oldu. En güzel yanı bu. Zaten İstanbul'da yaşayan biri. Takımı, ligi tanıyor. Michy çok önemli bir transfer oldu.