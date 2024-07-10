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Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz için flaş bir haber yayımlandı. Alman basınında yer alan haberde yıldız futbolcunun yeni takımı ve bonservis bedeli yazıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 11:50 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 11:50
Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

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Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı takma planları yapan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Sarı-kırmızılılarda EURO 2024'ün bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği...

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterdilen Virgil van Dijk'a karşı kurduğu üstünlükle gündem oldu.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Van Dijk da mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

"ELE AVUCA SIĞMIYOR"

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

ASTON VILLA BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR

Alman basını, Aston Villa'nın Barış Alper Yılmaz'a talip olduğunu yazdı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

LIGA Blatt kaynaklı haberde, İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin 24 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduğu ve takımda görmek istediği belirtildi.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediği ve 30 milyon Euro'nun altındaki tüm teklifleri reddettiği vurgulandı.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

TARİHE GEÇEBİLİR

Fotomaç'ın derlediği habere göre Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılması halinde kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle ayrılan Türk futbolcusu olacak.

Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

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