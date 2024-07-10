Tarihe geçecek! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını ve bonservisini duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği...

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterdilen Virgil van Dijk'a karşı kurduğu üstünlükle gündem oldu.

Van Dijk da mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.