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Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

Sıcak havalar yerini serinliğe bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürdüğü, hafta sonunda yurdun büyük kesimi için sağanak yağış tahmininde bulundu. 11 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Sağanak yağışın bugün İstanbul'da yer yer etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise yağış tüm gün boyunca sürecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

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takvim.com.tr
Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini serinliğe bırakıyor. Meteoroloji'nin son paylaştığı yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

🔊HAFTASONU İÇİN KRİTİK UYARI

Bugünden itibaren yurdun geniş kesiminde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışı kendini gösterecek.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

11 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

5 Nisan 2025 Cuma günü için MGM tarafından Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak illeri için sarı kodlu alarm verdi.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

İşte 5 Nisan bölge bölge hava durumu tahminleri:

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, MGM)