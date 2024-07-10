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Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Cimbom'da hedef, üst üste 3. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldıza ulaşmak. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Aslan, beklenmedik bir transferi daha noktalayabilir. İşte Batshuayi'nin ardından adım adım Galatasaray'a yaklaşan o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:46 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:46
Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından kamp için Avusturya'ya gitti.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Cimbom'da hedef, üst üste 3. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldıza ulaşmak.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Aslan, ilk olarak iç transferde takımın omurgasını korumaya yönelik adımlar attı.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Barış Alper ile yeni sözleşme uzatılırken, Hakim Ziyech'in de satın alma opsiyonu kullanıldı.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Galatasaray, dış transferde ise ilk hamlesini bomba bir isme imza attırarak yaptı. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, bazı yıldız isimlerle vedalaşılacak.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

GÖZLER YENİ HAMLELERDE

Sarı kırmızılılar, Michy Batshuayi'nin imzasının ardından ise adeta sessizliğe gömüldü.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Takıma sağ bek, orta saha, kanat ve bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Aslan, görüşmelerini sürdürüyor.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ

Sezon sonu itibariyla Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Serdar Dursun'un, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Icardi ve Batshuayi'nin arkasında 3. forvet olabilecek 32 yaşındaki oyuncu için olumlu veya olumsuz yanıt verilmedi.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Serdar Dursun için teknik heyetin değenlendirmesinden sonra harekete geçilebileceği kaydedildi.

Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

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