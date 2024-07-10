Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından kamp için Avusturya'ya gitti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından kamp için Avusturya'ya gitti.
Son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Cimbom'da hedef, üst üste 3. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldıza ulaşmak.
Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Aslan, ilk olarak iç transferde takımın omurgasını korumaya yönelik adımlar attı.
Bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Barış Alper ile yeni sözleşme uzatılırken, Hakim Ziyech'in de satın alma opsiyonu kullanıldı.
Galatasaray, dış transferde ise ilk hamlesini bomba bir isme imza attırarak yaptı. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.
KONTENJAN DOLDU
Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, bazı yıldız isimlerle vedalaşılacak.
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÖZLER YENİ HAMLELERDE
Sarı kırmızılılar, Michy Batshuayi'nin imzasının ardından ise adeta sessizliğe gömüldü.
Takıma sağ bek, orta saha, kanat ve bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Aslan, görüşmelerini sürdürüyor.
SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ
Sezon sonu itibariyla Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Serdar Dursun'un, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Icardi ve Batshuayi'nin arkasında 3. forvet olabilecek 32 yaşındaki oyuncu için olumlu veya olumsuz yanıt verilmedi.
Serdar Dursun için teknik heyetin değenlendirmesinden sonra harekete geçilebileceği kaydedildi.