Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme

Bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Barış Alper ile yeni sözleşme uzatılırken, Hakim Ziyech'in de satın alma opsiyonu kullanıldı.

Galatasaray, dış transferde ise ilk hamlesini bomba bir isme imza attırarak yaptı. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.

KONTENJAN DOLDU Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, bazı yıldız isimlerle vedalaşılacak.

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.