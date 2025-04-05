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ABD mahkemesinde karar çıktı: Rümeysa Öztürk Vermont’ta yargılanacak

ABD mahkemesinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararı çıktı. Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi.

Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:33 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:40
ABD mahkemesinde karar çıktı: Rümeysa Öztürk Vermont’ta yargılanacak

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ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi.

Rümeysa Öztürk, APRümeysa Öztürk, AP

RÜMEYSA ÖZTÜRK İÇİN YARGILAMA KARARI

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporunda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Öztürk'ün mahkemesi için seçenekler arasındaki en uygun yerin Vermont olduğunu ifade eden Casper raporunda, Türk öğrencinin gözaltına alındığı ve avukatlarının vakit kaybetmeden mahkemeye başvurduğu 25 Mart gecesi boyunca Vermont'ta tutulmasını gerekçe gösterdi.

Rümeysa Öztürk, İHARümeysa Öztürk, İHA

SINIR DIŞI EDİLMESİ YASAKLANDI

Casper ayrıca raporunda, Öztürk'ün avukatlarının, müvekkillerinin nerede olduğunu öğrenemedikleri için dilekçelerini Massachusetts mahkemesine sunmaları nedeniyle suçlanamayacakları görüşüne yer verdi.

Yargıç Denise Casper, 25 Mart gecesi dilekçenin kendisine ulaşmasının ardından, Öztürk'ün Massachusetts dışına haber verilmeden taşınmasını engelleyen bir emir yayınlamış, birkaç gün sonra ise hükümetin yargı yetkisi sorunlarını değerlendirirken Öztürk'ün sınır dışı edilmesini yasaklayan ikinci bir emir açıklamıştı.

Rümeysa Öztürk böyle tutuklandı, APRümeysa Öztürk böyle tutuklandı, AP

ÜÇ KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında 'üç kez astım krizi geçirdiğini' ifade etti. Pressley açıklamasında, "Rümeysa Öztürk, gözaltındayken üç ayrı astım krizi geçirdi. Gerekli astım ilaçlarını almadı; bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir" ifadelerini kullandı.

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MASKELİLER GÖZALTINA ALDI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

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