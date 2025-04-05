PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 6 Nisan’da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay öncesi gerilim tavan yaptı. Parti içindeki kutuplaşma, özellikle Özgür Özel’in “kayyum atanabilir” korkusuyla aldığı olağanüstü kurultay kararı sonrasında derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından Takvim.com.tr'nin daha önce de dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracaklarını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 19:13 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 19:13
CHP’de Olağanüstü Kurultay’a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de iç savaş tam gaz devam ediyor. CHP'li Özgür Özel'in "kayyum atanabilir" korkusuyla aldığı Olağanüstü Kurultay'a 1 gün kala partide liste yarışı kızıştı.

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı.CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NE ZAMAN?

Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak.

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladıCHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı

ÇARŞAF-BLOK TARTIŞMASI
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, CHP'deki kurultayı ele aldığı haberinde; CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor. ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladıCHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı

DENGE VE DAYANIŞMA LİSTESİ

Takvim.com.tr'nin ele aldığı haber sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı'dan "Denge ve Dayanışma Listesi" hamlesi geldi.

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladıCHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı

Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel yönetimine muhaliflerin parti meclisi seçimleri için "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracaklarını duyurdu.

Salıcı şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi seçimlerinde "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracağız.

"Denge" diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını "vesayet" sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz.

Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis'in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye'nin, Tek Adam'ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi… Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir.

"Dayanışma" diyoruz çünkü Partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir.

Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek vermeye davet ediyorum."

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladıCHP'de Olağanüstü Kurultay'a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini açıkladı

KEMAL KILIÇDAROĞLU "ADAY DEĞİLİM" DEDİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmama nedenine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.
Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Aday olmama kararımın nedeni;
"Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

Aday olmama kararımın nedeni;
"Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni;
"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni;
Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,
dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"

CHPde olağanüstü haller! Bomba PMde patlayacak! Oğuz Kaan Salıcıdan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz adayCHPde olağanüstü haller! Bomba PMde patlayacak! Oğuz Kaan Salıcıdan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday
CHP kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu kime hırsız dedi? Kulislere düşen bomba ifade: Lafın tamamı aptala söylenirCHP kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu kime hırsız dedi? Kulislere düşen bomba ifade: Lafın tamamı aptala söylenir
Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
Murat Ongun’dan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler
CHP’de olağanüstü haller! Bomba PM’de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı’dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday
PFDK Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
İBB’nin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!
Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme
🚨İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ABD’nin vergi tarifesini yorumladı: Türkiye’nin yararına
ABD mahkemesinde karar çıktı: Rümeysa Öztürk Vermont’ta yargılanacak
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede
ABD resesyonun eşiğinde: JP Morgan yüzde 60 dedi! Çin’den şirketlere yaptırım
Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor?
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş