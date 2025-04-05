CHP’de Olağanüstü Kurultay’a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini duyurdu

CHP'de iç savaş tam gaz devam ediyor. CHP'li Özgür Özel'in "kayyum atanabilir" korkusuyla aldığı Olağanüstü Kurultay'a 1 gün kala partide liste yarışı kızıştı.
CHP'de iç savaş tam gaz devam ediyor. CHP'li Özgür Özel'in "kayyum atanabilir" korkusuyla aldığı Olağanüstü Kurultay'a 1 gün kala partide liste yarışı kızıştı.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NE ZAMAN?
Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak.
ÇARŞAF-BLOK TARTIŞMASI
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, CHP'deki kurultayı ele aldığı haberinde; CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.
Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor. ifadelerini kullanmıştı.
DENGE VE DAYANIŞMA LİSTESİ
Takvim.com.tr'nin ele aldığı haber sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı'dan "Denge ve Dayanışma Listesi" hamlesi geldi.
Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel yönetimine muhaliflerin parti meclisi seçimleri için "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracaklarını duyurdu.
Salıcı şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi seçimlerinde "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracağız.
"Denge" diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını "vesayet" sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz.
Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis'in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye'nin, Tek Adam'ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi… Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir.
"Dayanışma" diyoruz çünkü Partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir.
Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek vermeye davet ediyorum."
KEMAL KILIÇDAROĞLU "ADAY DEĞİLİM" DEDİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmama nedenine dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.
Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.
Aday olmama kararımın nedeni;
"Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.
Aday olmama kararımın nedeni;
"Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!
Aday olmama kararımın nedeni;
"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.
Aday olmama kararımın nedeni;
Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,
dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.
Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.
Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.
Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"