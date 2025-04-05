İstanbul'un "Boğazına" saplanan "rüşvet" hançeri! "Vaniköy" skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP üyesi bir isim tanık olarak ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan isim CHP üyesi olduğunu belirterek, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü.
Vaniköy'deki usulsüz villa inşaatı
BOĞAZ'A SAPLANAN "RÜŞVET" HANÇERİ!
Tanık ifadesinde şunları kaydetti:
"(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) Elçin Karaoğlu'nun ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. Karaoğlu'na işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A'ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı. 5 milyon lira A.K'ye verildi. Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların Elçin Karaoğlu'na baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A'nın İmar AŞ'ye danışman olarak atandığını öğrendim."
Elçin Karaoğlu ve Ekrem İmamoğlu
TAKVİM.COM.TR CHP'Lİ O TANIĞA ULAŞTI
Takvim.com.tr ifadeyi veren ismin CHP üyesi Tolgahan Erdoğan olduğunu öğrendi. Erdoğan ifadesini doğruladı.
KAÇAK YAPI BAKANLIK TARAFINDAN YIKILDI
Tanık Tolgahan Erdoğan'ın bahsettiği Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılarla ilgili ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos 2024'te bölgeye giderek inceleme yapmıştı. İzinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.