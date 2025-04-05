İstanbul'un "Boğazına" saplanan "rüşvet" hançeri! "Vaniköy" skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan isim CHP üyesi olduğunu belirterek, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar 'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy 'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü.

Vaniköy'deki usulsüz villa inşaatı

BOĞAZ'A SAPLANAN "RÜŞVET" HANÇERİ!

Tanık ifadesinde şunları kaydetti:

"(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) Elçin Karaoğlu'nun ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. Karaoğlu'na işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A'ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı. 5 milyon lira A.K'ye verildi. Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların Elçin Karaoğlu'na baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A'nın İmar AŞ'ye danışman olarak atandığını öğrendim."