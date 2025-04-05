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Son dakika: İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kurnaköy gişelerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil gişelerde tırın altına girdi. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralıların olduğu da öğrenildi. Bakan Yerlikaya, feci kaza anını sosyal medyadan paylaştı.

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Son dakika: İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatili dönüşünde feci bir kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.

Kurnaköy gişelerinde can pazarı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişelerdeki tıra çarptı. (AA)Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişelerdeki tıra çarptı. (AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişelerdeki tıra çarptı. (AA)Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişelerdeki tıra çarptı. (AA)

Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaştı.

İstanbul Kurnaköy'deki feci kaza kamerada!

BAKAN ACI BİLANÇOYU PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından acı bilançoyu da paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım. Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı.

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628.532 araç denetlendi. 26.475 araca hız ve radar işlemi, 46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım.
Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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