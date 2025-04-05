Son dakika: İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Kurnaköy gişelerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil gişelerde tırın altına girdi. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralıların olduğu da öğrenildi. Bakan Yerlikaya, feci kaza anını sosyal medyadan paylaştı.
Bayram tatili dönüşünde feci bir kaza meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaştı.
BAKAN ACI BİLANÇOYU PAYLAŞTI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından acı bilançoyu da paylaştı.