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Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'ye çalım! O yıldızlar listede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Galatasaray'da moraller yerinde. Fenerbahçe'nin puan farkını 3'e indirme ihtimaline rağmen iki kupayı müzesine götüreceğine inancı tam olan Aslan'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. İngiliz devinin iki yıldızı gündemde. Hatta biri ile Fenerbahçe de ilgileniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:40
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

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Üst üste 3, toplamda 25 kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurabilmek adına harekete geçti. Sarı kırmızılılar, birçok yıldız ismi listesinde tutarken Ada ekibi Manchester City'nin iki oyuncusuna göz dikti.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

FENER'İ DEVİRDİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ülker Stadyumu'na konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve Konyaspor'un rakibi olarak son 4 takım arasına kaldı.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

Dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden Cimbom'un bu üstünlüğü de hem camiayı hem de taraftarı çok sevindirdi. Şimdiki hedef ise Medaş Konya BŞB Stadyumu'ndan finale çıkacak sonucu alabilmek.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

Okan Buruk yönetiminde 4 kez çıktığı Kadıköy'den 3 galibiyet çıkaran Galatasaray, son 9 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. 20 sene yenemediği ezeli rakibine karşı kurduğu bu üstünlükle rekabette öne çıkan Aslan, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyor.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

XG KRALI CİMBOM

Galatasaray, Mart ayında Süper Lig'in en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takımı olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz ay oynadığı karşılaşmalarda toplam 9.61 xG (gol beklentisi) ile rakiplerine üstünlük kurarken, bu süreçte fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

Listenin ikinci sırasında 8.52 xG değeriyle Kayserispor yer alırken, üçüncü sırada ise 8.33 gol beklentisiyle Bodrum FK bulunuyor. Bu istatistikler, Galatasaray'ın hücumda ne kadar etkili ve üretken bir performans sergilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

KORKULAN OLMADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina'dan sevindirici haber geldi. Mücadelenin 62. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan Gabonlu futbolcunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Yapılan kontrollerin ardından Lemina'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve takıma kısa sürede dönebileceği bildirildi.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

DERBİNİN FATURASI AĞIR OLDU

Kupada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında ve sonrasında yaşananların ardından TFF Hukuk Müşavirliği harekete geçti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli futbolcular Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

OKAN BURUK'UN NE DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve büyük olaylara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, A Spor'a özel açıklamalarda bulunarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Öztürk, maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya hakemin performansını beğendiğini belirttiğini aktararak, Buruk'un Mourinho'ya "Very good referee performance" (Çok iyi hakem performansı) dediğini ifade etti.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından yaşanan gerginliğe tepki gösteren Öztürk, "Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil!" diye konuştu.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

"ANNESİNE KÜFÜR ETTİ!"

Gergin geçen mücadelede Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti arasında yaşanan bir olaya da değinen Öztürk, "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz efendi efendi oyundan çıkarken annesiyle ilgili küfür etti."

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

"MOURINHO'NUN CEZASI İNDİRİLECEK"

Disiplin kuruluna "saldırı" nedeniyle sevk edilen Jose Mourinho'nun cezasıyla ilgili de dikkat çekici bir iddiada bulunan Metin Öztürk, "Burada bir kasıt, yönlendirme olduğu belli. Burada beklenen Mourinho'nun cezasında indirim. PFDK bir ceza verecek, Tahkim'e gidilecek ve bu ceza indirilecek. Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak." yorumunu yaptı.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

Ayrıca, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiği mücadelede yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulüp de PFDK'ya gönderilirken; Fenerbahçe cephesinden sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic de disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

DERBİDE İZLEDİLER

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, derbide izlendi. Başarılı futbolcu için daha önce de devrede olan West Ham United'ın gözlemcileri tribündeki yerlerini alarak notlarını tuttu.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

YÖNETİMİN HEDEFİ BELLİ

Barış Alper Yılmaz konusunda tavrını netleştiren Galatasaray, en az 25 milyon euro bekliyor. Yıldız futbolcu için eğer bu seviyelerde teklif gelirse ayrılmasına izin verilecek.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

TRANSFERDE ATAĞA KALKILIYOR

Galatasaray yönetimi, bir yandan takımın şampiyonluğa ulaşmasını beklerken diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde pek çok dünya yıldızı bulunuyor.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

İLKAY GÜNDOĞAN LİSTE BAŞI

Orta sahasını sağlama almak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki ilk yıldız İlkay Gündoğan. Gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ilgilenen ve City'e dönmeden önce de devrede olan Aslan bu kez işi bitirmek amacında.

Son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray'da yeni sezonda imza atacak isimler için Okan Buruk karar verici isim olacak. Deneyimli çalıştırıcı öncelikli mevkiler için net adaylarını belirleyecek ve görüşmeler başlayacak.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

İLKAY GÜNDOĞAN LİSTE BAŞI

Orta sahasını sağlama almak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki ilk yıldız İlkay Gündoğan. Gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ilgilenen ve City'e dönmeden önce de devrede olan Aslan bu kez işi bitirmek amacında.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

GALATASARAY TARAFTARI

Bu süreçte en önemli koz ise İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ı tutması. Deneyimli orta saha hem rotasyona katkı sağlayacak hem de özellikle tecrübesiyle Avrupa macerasında baş rol oynayacak.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

5 GOLDE ADI VAR

2024-2025 sezonunda 41 karşılaşmaya çıkan Almanya Milli Takımı oyuncusu, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ayrıca 2547 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nden Premier Lig'e kadar pek çok kupa bulunuyor.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

DE BRUYNE BOMBASI!

Galatasaray'ın transfer operasyonu sadece İlkay ile sınırlı değil. Listede bir başka City'li isim var. Takımdan ayrılacağını duyuran Kevin de Bruyne de Aslan'ın gündeminde. Kısa süre önce yaptığı açıklamayla İngiliz devine veda eden deneyimli orta sahanın kontratının bitecek olmasından dolayı herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

"BUNU YAZMAK KOLAY DEĞİL"

Yıldız futbolcu, veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana her şeyi verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim evimiz olacak.

Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım."

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Galatasaray'ın listesinde bulunan Kevin de Bruyne için Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Belçikalı yıldızın orta sahadaki gücü katlaması konusunda görüş birliği yapılmasıyla birlikte devreye girilmişti. Ancak sar kırmızılı ekip, ezeli rakibine dev bir çalım atabilir.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

FARKLI TAKIMLAR DA İSTİYOR

Kevin de Bruyne için en zor rakipler ise Suudi Arabistan'da. Belçikalı futbolcuya gelmesi muhtemel astronomik teklifleri bertaraf etmeyi planlayan Cimbom'un en önemli kozuysa Dries Mertens.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

31 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli futbolcu bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırıp 7 de gol pası verdi. 1698 dakika sahada mücadele etti. 10 sene forma giydiği Manchester temsilcisinde çok sayıda kupa kazandı. Değeri bir dönem 150 milyon euroya kadar yükseldi. Şu an ise 27 milyon euro.

Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

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