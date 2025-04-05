Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede

Bu süreçte en önemli koz ise İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ı tutması. Deneyimli orta saha hem rotasyona katkı sağlayacak hem de özellikle tecrübesiyle Avrupa macerasında baş rol oynayacak.

2024-2025 sezonunda 41 karşılaşmaya çıkan Almanya Milli Takımı oyuncusu, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ayrıca 2547 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nden Premier Lig'e kadar pek çok kupa bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer operasyonu sadece İlkay ile sınırlı değil. Listede bir başka City'li isim var. Takımdan ayrılacağını duyuran Kevin de Bruyne de Aslan'ın gündeminde. Kısa süre önce yaptığı açıklamayla İngiliz devine veda eden deneyimli orta sahanın kontratının bitecek olmasından dolayı herhangi bir ücret ödenmeyecek.

"BUNU YAZMAK KOLAY DEĞİL"

Yıldız futbolcu, veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana her şeyi verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim evimiz olacak.

Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım."