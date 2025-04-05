Murat Ongun'dan şimdi de "Lüks villa" çelişkisi! Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan 'yolsuzluk' çarkının ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte yakın adamı İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklandı.
Soruşturma ile birlikte Ogun'un Acarkent'teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada oturduğu öğrenildi.
Ongun aylık 350 bin TL geliş beyan edince o evde nasıl oturduğu merak konusu oldu.
MURAT ONGUN'DAN LÜKS VİLLA SAVUNMASI
Bugün CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Murat Ongun "lüks villa" savunması yaptı.
Murat Ongun'un gözaltına alınma anları
"BAŞKANIMIZI MADDİ DESTEK OLMUŞTUR"
Murat Ongun, kiranın eşiyle ortak gelirleriyle karşılandığını iddia etse de, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur." dedi.
Murat Ongun ile Ekrem İmamoğlu
Murat Ongun şunları iddia etti:
"Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur.