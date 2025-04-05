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Murat Ongun'dan şimdi de "Lüks villa" çelişkisi! Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcılığa beyan ettiği 350 bin TL'lik aylık geliri ile 300 bin TL'lik lüks villa kirası arasındaki tutarsızlığa ilişkin savunma yaptı. Murat Ongun, kiranın eşiyle ortak gelirleriyle karşılandığını iddia etse de, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur." açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı. Öyle ki Ongun savcılıkta İmamoğlu'ndan daha yüksek gelir beyan etmişti...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:54
Murat Ongun’dan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan 'yolsuzluk' çarkının ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte yakın adamı İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklandı.

Soruşturma ile birlikte Ogun'un Acarkent'teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada oturduğu öğrenildi.

Ongun aylık 350 bin TL geliş beyan edince o evde nasıl oturduğu merak konusu oldu.

MURAT ONGUN'DAN LÜKS VİLLA SAVUNMASI
Bugün CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Murat Ongun "lüks villa" savunması yaptı.

Murat Ongun'un gözaltına alınma anlarıMurat Ongun'un gözaltına alınma anları

"BAŞKANIMIZI MADDİ DESTEK OLMUŞTUR"
Murat Ongun, kiranın eşiyle ortak gelirleriyle karşılandığını iddia etse de, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur." dedi.

Murat Ongun ile Ekrem İmamoğluMurat Ongun ile Ekrem İmamoğlu

Murat Ongun şunları iddia etti:

"Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur.

Ongun’un oturduğu villanın kirasını 3 milyon 600 bin lira olarak peşin ödediği iddia ediliyor Ongun’un oturduğu villanın kirasını 3 milyon 600 bin lira olarak peşin ödediği iddia ediliyor

Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı."

Murat Ongun'un evinden yüklü miktarda döviz çıkmıştıMurat Ongun'un evinden yüklü miktarda döviz çıkmıştı

EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN ARASINDAKİ MAAŞ ÇELİŞKİSİ
Ongun'un açıklamaları yeni bir çelişkiyi de ortaya çıkardı. Öyle ki Ongun savcılıkta yardımcısı olduğu İmamoğlu'ndan daha yüksek gelir beyan etmişti...

İMAMOĞLU: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL
İmamoğlu'nun ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti.

İmamoğlu aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan ettiİmamoğlu aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan etti

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI MURAT ONGUN: AYLIK GELİRİM 350 BİN TL
Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak beyan eti.

Murat Ongun aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan ettiMurat Ongun aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etti

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