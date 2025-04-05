Murat Ongun'dan şimdi de "Lüks villa" çelişkisi! Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti

Ongun’un oturduğu villanın kirasını 3 milyon 600 bin lira olarak peşin ödediği iddia ediliyor

Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı."

Murat Ongun'un evinden yüklü miktarda döviz çıkmıştı

EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN ARASINDAKİ MAAŞ ÇELİŞKİSİ

Ongun'un açıklamaları yeni bir çelişkiyi de ortaya çıkardı. Öyle ki Ongun savcılıkta yardımcısı olduğu İmamoğlu'ndan daha yüksek gelir beyan etmişti...

İMAMOĞLU: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL

İmamoğlu'nun ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti.

İmamoğlu aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan etti