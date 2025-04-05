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Takvim.com.tr'de gündeme getirmişti! CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak dinlenen CHP'li Tolgahan Erdoğan, çarpıcı iddialarda bulundu. Para kuleleri görüntüleriyle gündeme gelen CHP İstanbul İl binasının alım sürecinde usulsüzlükler olduğunu söyleyen Tolgahan Erdoğan, "Bir tuğla da sen koy" kampanyasıyla toplanan 600-700 bin liranın tadilat firması üzerinden aklandığını savundu. Daha önce Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada gündeme getirdiği CHP kurultayında delegelere para, cep telefonu ve KİPTAŞ'tan daire vaatleri verildiğini, Laleli'deki döviz bürolarından çantalarla dolar bozdurulduğu iddialarını da verdiği ifadede yeniden gündeme getirdi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 14:42
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partili Tolgahan Erdoğan tanık olarak ifade verdi.

CHP üyesi olduğunu belirten Tolgahan Erdoğan, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye 10 milyon dolarlık rüşvet verildiğini öne sürdü.

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İSTANBUL İL BİNASI VE PARA KULELERİ
Tolgahan Erdoğani ifadesinde kamuoyuna da para kuleleri skandalı görüntüleriyle yansıyan CHP İstanbul İl binasının alımı süreciyle ilgili de bilgi vermek istediğini söyledi.

Söz konusu binanın Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan Gül İnşaat isimli firmaya ait olduğunu söyleyen tanık Tolgahan Erdoğan, "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyasına yatırılan paranın 600-700 bin lira olduğunu, toplanan paraların binanın tadilatı için anlaşılan firma üzerinden aklandığını öne sürdü.

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"LALELİ'DE DÖVİZ BÜROLARINDAN ÇANTALAR DOLUSU PARA BOZDURDULAR"
İfadesinin devamında, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu aktaran Tolgahan Erdoğan, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar.

Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı." dedi.

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TAKVİM.COM.TR'YE ANLATMIŞTI
Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'ye verdiği röportajda CHP'nin kurultayına ilişkin şaibeyi anlatmıştı.

Şubat ayında Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda siyasi rüşvetler verildiğini iddia ederek soruşturmaların İBB'ye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" iddiasında bulundu.

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