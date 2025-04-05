Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partili Tolgahan Erdoğan tanık olarak ifade verdi.
CHP üyesi olduğunu belirten Tolgahan Erdoğan, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye 10 milyon dolarlık rüşvet verildiğini öne sürdü.
İSTANBUL İL BİNASI VE PARA KULELERİ
Tolgahan Erdoğani ifadesinde kamuoyuna da para kuleleri skandalı görüntüleriyle yansıyan CHP İstanbul İl binasının alımı süreciyle ilgili de bilgi vermek istediğini söyledi.
Söz konusu binanın Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan Gül İnşaat isimli firmaya ait olduğunu söyleyen tanık Tolgahan Erdoğan, "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyasına yatırılan paranın 600-700 bin lira olduğunu, toplanan paraların binanın tadilatı için anlaşılan firma üzerinden aklandığını öne sürdü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinin (Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş) görüntülere girdiği para kulesi skandalı
"LALELİ'DE DÖVİZ BÜROLARINDAN ÇANTALAR DOLUSU PARA BOZDURDULAR"
İfadesinin devamında, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu aktaran Tolgahan Erdoğan, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar.
Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı." dedi.
Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Ahmet Zeren'in sorularını yanıtladı (13 Şubat, Takvim.com.tr)
TAKVİM.COM.TR'YE ANLATMIŞTI
Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'ye verdiği röportajda CHP'nin kurultayına ilişkin şaibeyi anlatmıştı.