Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partili Tolgahan Erdoğan tanık olarak ifade verdi.

CHP üyesi olduğunu belirten Tolgahan Erdoğan, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye 10 milyon dolarlık rüşvet verildiğini öne sürdü.

İSTANBUL İL BİNASI VE PARA KULELERİ

Tolgahan Erdoğani ifadesinde kamuoyuna da para kuleleri skandalı görüntüleriyle yansıyan CHP İstanbul İl binasının alımı süreciyle ilgili de bilgi vermek istediğini söyledi.