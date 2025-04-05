Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme

İngiltere'de Prens Andrew'un Çinli casus skandalına Kral III. Charles'ın adı da karıştı.

Prens Andrew'un uzun süredir tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Yang Tengbo (Chris Yang), İngiltere tarafından bir ulusal güvenlik tehdidi olarak sınıflandırıldı. İngiliz istihbaratı, Yang'ın Çin devletiyle bağlantılı olduğunu ve İngiltere'de siyasi nüfuz elde etmek amacıyla önemli kişilerle ilişkiler kurduğunu düşünüyor.

Prens Andrew, Yang Tengbo ile birlikte görüntülendi, Fotoğraf The Mirror'dan alınmıştır

WINDSOR KALESİ'NDE GİZLİ GÖRÜŞME

Yeni yayımlanan mahkeme belgelerine göre, Prens Andrew ve eski danışmanı, iddia edilen bir Çin casusuyla bağlantılı bir yatırım fonu hakkında Kral Charles'la görüşmek üzere iki kez "görünmeden" Windsor Kalesi'ne gittiler.

Prens Andrew, Yang Tengbo ile birlikte görüntülendi, Fotoğraf The Mirror'dan alınmıştır

İNGİLTERE'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Daha önce "hiçbir yanlış veya hukuka aykırı bir şey yapmadığını" söyleyen Yang Tengbo, Mart 2023'te ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiltere'den ihraç edildi. Yetkililer, onun önde gelen İngiliz ve üst düzey Çinli şahsiyetler arasında "siyasi müdahale amaçları için kullanılabilecek" ilişkiler kurma pozisyonunda olduğunu iddia ettiler.

Yang Tengbo, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

PRENS ANDREW'UN DANIŞMANI İFADE VERDİ

Andrew'un eski kıdemli danışmanı Dominic Hampshire'ın tanık ifadesi de dahil olmak üzere yasal itiraza ilişkin belgeler, çeşitli medya kuruluşlarının talebi üzerine cuma günü kamuoyuna açıklandı.

Kral Charles, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

ALTI AYDA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Hampshire'ın Mayıs 2024 tarihli 10 sayfalık açıklamasında eski yardımcı, SIAC'a son altı ayda Andrew ve Kral ile iki kez bir araya gelerek "Dük'ün Majesteleri'nin kabul edebileceği şekilde bundan sonra neler yapabileceğini" görüştüğünü söyledi.

Eski danışman, her iki görüşmenin de Avrasya Fonu da dahil olmak üzere konuları kapsadığını söyledi. Yang, mahkemeye verdiği yazılı ifadede, fonu, dükün Pitch@Palace girişimini "bir yatırım türü işletmeye veya fona dönüştürmenin" bir yolu olarak tanımladı.

Windsor Kalesi, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Hampshire ayrıca, "Majesteleriyle yaptığımız her iki görüşmede de dükle ilgili medya ilgisi az olmasına rağmen, Windsor Kalesi'ne görünmeden girip çıkmak için tüm önlemleri aldık." dedi.

Eski yardımcı ayrıca Yang'ın kendisine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Avrasya Fonu'nu konu alan mektupların hazırlanmasında yardımcı olduğunu ve Çin'deki "ilgili kişilerle" görüşme yetkisi verdiğini söyledi.

Hampshire açıklamasında ayrıca, Andrew'un milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında 2019 Newsnight röportajında verdiği röportajın ardından itibarının "geri kazanılamaz" hale geldiğini ve bu yüzden yeni yollar aradığı için Çinlilerle ticaret hamlesi yaptığını belirtti.