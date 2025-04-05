ABD resesyonun eşiğinde: JP Morgan “yüzde 60” dedi! Çin’den şirketlere yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi uygulamasının ardından ABD, resesyon riskiyle karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ABD RESESYONUN EŞİĞİNDE

Trump'ın tarifeleri yalnızca yüksek vergi oranlarının getirildiği ülkeleri değil, ABD'yi de krizin eşiğine getirdi. Çin'den ABD'ye misilleme gelirken JPMorgan, ABD ve küresel resesyona ilişkin oranını %60'a yükseltti. Aracı kurumlar, tarife sıkıntısının iş dünyası güvenini sarsma ve küresel büyümeyi yavaşlatma tehdidi oluşturması nedeniyle tahmin modellerini revize etmek için çabalıyor.

JP Morgan, Reuters

YÜZDE 60 RESESYON

JPMorgan, küresel ekonominin yıl sonuna kadar resesyona girme ihtimalinin daha önce yüzde 40 iken, şimdi yüzde 60 olarak öngörüyor.

Kurum perşembe günü yayınladığı notta, "ABD'nin bozucu politikaları, tüm yıl boyunca küresel görünüme yönelik en büyük risk olarak kabul edildi" ifadesini kullanarak ülkenin ticaret politikasının tahmin edilenden daha az iş dostu hale geldiğini belirtti. Ayrıca, "Etkisi ... (gümrük vergisi) misillemesi, ABD iş dünyasındaki güvenin azalması ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle daha da artabilir." ifadelerini kullandı.

S&P Global ayrıca ABD'de resesyona ilişkin "öznel" olasılığını Mart ayındaki %25 oranından %30-35 arasına çıkardı.

Geçtiğimiz hafta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi duyurusundan önce Goldman Sachs da ABD'de resesyon olasılığını %20'den %35'e çıkarmış, ekonomik temellerin önceki yıllara göre daha güçlü olmadığını belirtmişti.

BANKALARDAN PEŞ PEŞE UYARI

HSBC, perşembe günü yaptığı açıklamada, durgunluk söyleminin ivme kazanacağını ancak bunun bir kısmının zaten "fiyatlandırıldığını" söyledi.

HSBC analistleri, "Hisse senedi piyasasının ima ettiği durgunluk olasılığı göstergesi, hisse senetlerinin yıl sonuna kadar (yaklaşık) %40 oranında bir durgunluk olasılığını fiyatladığını gösteriyor" dedi.

Barclays, BofA Global Research, Deutsche Bank, RBC Capital Markets ve UBS Global Wealth Management gibi diğer araştırma şirketleri de Trump'ın yeni vergileri yürürlükte kaldığı sürece ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girme riskinin daha yüksek olduğu konusunda uyardı.

JP Morgan, Reuters

ÇİN'DEN ABD ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı, ABD şirketlerine yönelik ihracat yasakları, kısıtlamalar ve soruşturmaların olduğu yaptırımlar açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Reuters

Bakanlık, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığını bildirdi.

Savunma, havacılık, dron üretimi, istihbarat ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin Çin'e yapacağı ihracat denetime tabi olacak.

Aralarında Skydio ve BRINC Drones gibi insansız hava aracı üretici şirketlerin olduğu 11 şirketin ise Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile teknoloji iş birliği yaptığı, bu sebeple "güvenilmez varlık" listesine alındığı kaydedildi.

ABD-Çin ticaret savaşı, Reuters

BİR DE ANTİTEKEL SORUŞTURMASI

Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruşturması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruşturması başlattığını bildirdi.

Bu arada, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çok uluslu kimya şirketi Dupont'un Çin iştirakine tekelleşme karşıtı yasaları ihlal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi de ABD'den 6 şirketin Çin'e kanatlı hayvan ürünleri ve süpürge darısı ihracatı izinlerini iptal etti.