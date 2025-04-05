Normal sezonu 3 yenilgiyle ilk sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ile 4 mağlubiyeti bulunup üçüncü basamakta yer alan Eczacıbaşı Dynavit arasındaki rekabet nefes kesmişti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazanmıştı.

Melisa Vargas (Fenerbahçe Medicana)

İzmir'de bu kez kupa için finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesi binlerce kişiyi tribünlere çekti.

Sarı lacivertli ekip ilk seti 26-24 kazandı. İkinci sette ise 25-22'lik üstünlükle skoru 2-0'a taşıdı. Son sette de rakibini 28-26 devirmeyi başaran Kanarya, parkeden 3-0 galip ayrıldı ve önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı yakaladı.