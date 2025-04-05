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Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş

Mine Tugay, Ebru Saban Özkan, Bülent İnal gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 2019’da evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar “Karı-koca olduklarını bilmiyordum”, “Çok şaşırdım” yorumlarında bulundu. Bakın Cüneyt Mete’nin aynı dizilerde de rol aldığı eşi kim...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:04
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş

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Atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu, hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dizide Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

CÜNEYT METE KİMDİR?

9 Eylül 1970 yılında İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'da dünyaya gelen Cüneyt Mete, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyunculuğa 1993 yılında bir kısa filmle başladı. Beni Affet, Aşk ve Mavi gibi dizilerde rol alan Mete, özellikle Kardeşlerim'deki Orhan karakteriyle hafızalara kazındı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şimdilerde Can Borcu dizisinde rol alan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edilip araştırıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cüneyt Mete hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 2019'da evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cüneyt Mete'nin eşi de kendisi gibi oyuncu olan eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Cüneyt Mete'nin oyuncu eşi Şeyma Korkmaz...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cüneyt Mete, eşi Şeyma Korkmaz ile Beni Affet ve Kardeşlerim dizilerinde birlikte rol aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle hafızalara kazındı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2019 yılında evlenen çift, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mutluluk pozlarıyla büyük beğeni topladı.

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