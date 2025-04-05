Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş

Kaynak: Sosyal medya Oyunculuğa 1993 yılında bir kısa filmle başladı. Beni Affet, Aşk ve Mavi gibi dizilerde rol alan Mete, özellikle Kardeşlerim'deki Orhan karakteriyle hafızalara kazındı.

Kaynak: Sosyal medya Şimdilerde Can Borcu dizisinde rol alan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edilip araştırıldı.

Kaynak: Sosyal medya Cüneyt Mete hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 2019'da evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Cüneyt Mete'nin eşi de kendisi gibi oyuncu olan eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.