Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş

Atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu, hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.
Atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu, hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.
Dizide Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
CÜNEYT METE KİMDİR?
9 Eylül 1970 yılında İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'da dünyaya gelen Cüneyt Mete, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuğa 1993 yılında bir kısa filmle başladı. Beni Affet, Aşk ve Mavi gibi dizilerde rol alan Mete, özellikle Kardeşlerim'deki Orhan karakteriyle hafızalara kazındı.
Şimdilerde Can Borcu dizisinde rol alan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edilip araştırıldı.
Cüneyt Mete hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 2019'da evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım" yorumlarında bulundu.
Cüneyt Mete'nin eşi de kendisi gibi oyuncu olan eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.
İşte Cüneyt Mete'nin oyuncu eşi Şeyma Korkmaz...
Cüneyt Mete, eşi Şeyma Korkmaz ile Beni Affet ve Kardeşlerim dizilerinde birlikte rol aldı.
Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle hafızalara kazındı.
2019 yılında evlenen çift, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mutluluk pozlarıyla büyük beğeni topladı.