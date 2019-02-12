Roman: Ritmimizi yakaladık!

F.Bahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Zenit maçıyla ilgili açıkmalarda bulundu.
HAZIRIZ
Zenit'in daha maçlarına başlamamasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Neustadter, "Biz ritmimizi yakalamış durumdayız. Hazırlıkların sonuna geldiğinde durumunuzu bilemezsiniz, resmi maçlarla hazırlık maçları farklıdır. Bizim için en büyük avantajın bu olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Roman Neustadter, "Rakibimiz iyi bir takım. Fiziksel olarak güçlüler" diyerek sözlerini tamamladı.
HAZIRIZ
Zenit'in daha maçlarına başlamamasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Neustadter, "Biz ritmimizi yakalamış durumdayız. Hazırlıkların sonuna geldiğinde durumunuzu bilemezsiniz, resmi maçlarla hazırlık maçları farklıdır. Bizim için en büyük avantajın bu olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Roman Neustadter, "Rakibimiz iyi bir takım. Fiziksel olarak güçlüler" diyerek sözlerini tamamladı.
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