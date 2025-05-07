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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 19:33 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 19:58
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına yönelik düzenlediği saldırıların ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto gösterisi düzenlendi. (AA)Hindistan'ın Pakistan topraklarına yönelik düzenlediği saldırıların ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto gösterisi düzenlendi. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif (AA)Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif (AA)


TERÖR SALDIRISI ARAŞTIRILSIN
Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif (AA)Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif (AA)

TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

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