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SON DAKİKA: Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 21:36
SON DAKİKA: Fed faiz kararı açıklandı

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Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi.

Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu ifade edildi.

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