Terörsüz Türkiye’den Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfine! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar

Yılmaz, sürecin artık bir "devlet politikasına" dönüştüğünü vurgulayarak şöyle devam etti: "Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen odaklar, süreci sabote etmek için tabii ki birtakım çabalar içinde olacaklardır. Bu süreçte provokasyonlara karşı uyanık olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım, çünkü geçmiş tecrübelerimiz var. Bu süreçte bence en büyük tehlikelerden biri, dezenformasyon. Olur olmaz, hiçbir temeli olmayan birçok iddia, bilgi kirliliği de bu süreçlerde gündeme gelebilir. Hem provokasyonlara hem de dezenformasyonlara karşı gerçekten çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Bunu da en aza indirmenin yolu, süreci kararlı bir şekilde ve en kısa sürede sonuçlandırmak."

Söz konusu aşamanın devam ettiğini belirten Yılmaz, "Burada en önemli unsur, sahada fesih ve silahları bırakma sürecinin takibi. Devletimizin ilgili kurumları, özellikle istihbarat teşkilatımız, süreci ve sahadaki uygulamayı yakından takip edecek. Teyit mekanizması içinde devam edecek. Diğer ilgili güvenlik birimlerimiz de sürecin içinde olacaklar." dedi.

Yılmaz, devam eden süreçte terör örgütü PKK'nın kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını anımsatarak, çok önemli bir aşamaya gelindiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında soruları yanıtladı. (AA-ARŞİV)

"ÜLKEMİZE BİR YÜK OLMAKTAN ÇIKSIN BU TERÖR"

Türkiye'nin terörle mücadelede başarısının süreci bu noktaya getirdiğine işaret eden Yılmaz, "Bu geldiğimiz nokta aslında, Türkiye'nin hem demokraside hem güvenlik politikalarında aldığı mesafenin de bir neticesi. Artık kalıcı olarak ülkemizin gündeminden bu meseleyi çıkaralım. Ülkemize bir yük olmaktan çıksın bu terör. Demokrasimizi, kalkınmamızı çok daha hızlı bir şekilde ileri taşıyacak bir ortam oluşturalım, milli birliğimizi pekiştirelim. Hem ülkemizde huzuru hem de insanlarımız için kalkınmayı artıralım." diye konuştu.

Terörün ülkeye büyük maliyeti olduğunu, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde en büyük bedelin ödendiğini söyleyen Yılmaz, "Bazı hesaplara göre 2 trilyon dolara yakın bir rakamdan bahsediliyor. Terörün ortadan kalkması, bütün ülkeye fayda sağlayacak kalkınma açısından. En büyük faydayı da Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz görecek." dedi.

"YENİ MÜJDELER DE GELEBİLİR"

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi yapıldığını müjdelemesi ve Türkiye'nin enerjideki faaliyetleri sorulan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Sadece bu doğal gaz, Gabar petrolü ve Sakarya gazında geldiğimiz üretim, bu yıl bize cari açıkta 4-5 milyar düşme sağlayacak. Cari açığımızın çözümünde, makro istikrarımızın oluşmasında ve siyasi, jeopolitik anlamda enerji bağımsızlığını kazanmış bir ülke olarak çok daha güçlü bir konuma geleceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda nükleer enerji ile de tanışacak Türkiye. Yeni müjdeler de gelebilir."

Yılmaz, "Yakın zamanda Rusya ile Ukrayna arasında bir barıştan bahsetmek mümkün mü?" sorusu üzerine, Türkiye'nin istikrar ve barıştan yana bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu tutumunu "liderlik diplomasisi" ile etkin şekilde sahaya yansıttığını, güven veren bir ülke konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda da barış çabalarında Türkiye birçok ülkeyle diyalog içinde. Türkiye bu sürece çok önemli katkılar sunuyor. Biz, barış ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Sadece irademiz yok, kapasitemiz de var bu konuda. Çözen, çözüm sağlayan bir ülke konumundayız." diye konuştu.

Diplomasinin olmadığı yerde savaşın olacağına işaret eden Yılmaz, Ukrayna-Rusya çatışmasından Hindistan-Pakistan anlaşmazlıklarına kadar Türkiye'nin her alanda diyalogdan, diplomasiden, çözümden yana bir ülke olduğunun altını çizdi. Yılmaz, Rusya ile Ukrayna arasında barışın şu anda uzak olduğunu dile getirerek, "Öncelikle ateşkes sağlanması yönünde bir çaba var. Ateşkes sağlandıktan sonra muhtemelen uzun süre müzakerelerin devam ettiğini göreceğiz. Hemen bu sorunun köklü şekilde çözülmesini beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.