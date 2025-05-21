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RTÜK üyeliğine 3 yeni isim seçildi!

TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine 3 yeni isim seçildi. AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İyi Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:52 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:52
RTÜK üyeliğine 3 yeni isim seçildi!

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TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday seçildi.

RTÜK (AA)RTÜK (AA)

3 KONTENJAN İÇİN SEÇİM YAPILDI
Genel Kurulda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

TBMM (AA)TBMM (AA)

Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İyi Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.

Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.

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