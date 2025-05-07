Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'a 13,5 yıla kadar hapis istemi

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, şüpheli Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur " ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

ŞÜPHELİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

CHP 'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gökhan Gülyurt (Takvim.com.tr)

Gülyurt, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi. Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla şüpheliye "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı.

Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak şüpheli, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

İddianamede ifadesine yer verilen Gülyurt, içinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu, genel başkana tahsisli makam otobüsüyle Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istediklerini belirtti.

Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, "Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler." ifadelerini kullandı.