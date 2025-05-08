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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiler: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A.'nın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mevcut kabine döneminde Türkiye'ye iadesi sağlanan suçlu sayısının 333'e ulaştığını kaydederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 08:18
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiler: Bakan Yerlikaya’dan açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A.'nın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S. ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle aranan H.A.'nın Gürcistan'da yakalandığını belirtti.

Yakalanan suçluların Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

333 SUÇLUNUN TÜRKİYE'YE İADESİ SAĞLANDI

Bakan Yerlikaya, mevcut kabine döneminde Türkiye'ye iadesi sağlanan suçlu sayısının 333'e ulaştığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kabine dönemimizde; 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 Kırmızı Bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık."

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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