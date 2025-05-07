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Trabzonspor'dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr'ye açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, prim belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan, maç yayınından gelecek tüm gelirin ve kazanılacak ödülün takıma dağıtılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:20
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan sürpriz prim kararı!

TRABZONSPOR ZTK FİNALİ İÇİN PRİM DAĞITACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, prim belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan, maç yayınından gelecek tüm gelirin ve kazanılacak ödülün takıma dağıtılacağını duyurdu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (Ekran görüntüsü)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (Ekran görüntüsü)

SÜPER KUPADA BİR İLK

Başkan Ertuğrul Doğan ayrıca yeni sezonda ilk kez farklı formatta oynanacak Süper Kupa maçı içinse, "Tarihlerin netleşmesi lazım. 4'lü final şeklinde oynanacak. Bu nedenle rating anlamında güzel işler çıkacaktır." dedi.

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