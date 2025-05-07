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Fenerbahçe'de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olmuş Başkan Ali Koç'a Kadıköy'de istifa çağrıları yapılmıştı. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 20:17 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 20:31
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalında istifa çağrıları ve kulübün son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam etmek istediklerini açıkladı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez. Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz.

Biz göreve geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekran görüntüsü)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekran görüntüsü)

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, biz de benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar... Bu değişik. Doğru-yanlış söylemiyorum, taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum.

Ben bugün tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Bugünün taraftarını da anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekran görüntüsü)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekran görüntüsü)

Fenerbahçe, birçok sıkıntıdan taraftarı sayesinde güçlü çıkmıştır ancak bugün geldiğimiz noktada, en büyük rekabet avantajımız bir nebze kaybedilmiş, hatta dezavantaj konumuna gelmiş, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürecek noktaya gelmiştir. Ben rakip takım taraftarı olsaydım, Fenerbahçe'nin bu bölünmüşlüğünden haz duyardım.

Biz göreve gelmeden önce Aziz Yıldırım'ı koruyanlar için 'Azizbahçe' diyorlardı. Şimdi yönetime sahip çıkanlara 'paralı köpekler' diyorlar. Eleştirmek, tepki koymak bir demokratik hak. Ancak kulübü yönetenleri sahiplenmek de demokratik hak. Öyle bir noktaya geldik ki, kulübün arkasında durmayan ve tepki vermeyenlere hakaret ediliyor. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorunda.

İSTİFA EDECEK Mİ?
İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho (AA)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho (AA)

Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir.

Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık. Mourinho hiç oyuncu ismi telaffuz etmez. Profil tarif ediyor. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Piyasayı çok iyi biliyordu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho (AA)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho (AA)

Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Bu sezon en kuvvetli takımı kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız.

Jesus, geri bildirime açık değildi. O da büyük hoca, onunla da temastayız. Suudi Arabistan'da hayalleri var. Jesus dönemi, üçlü konusunda çok pahalıya mâl oldu. Ben onu transfer ederken onunla bunu konuşmuştum, ona rağmen yaptı. Saatlerce konuşmamıza rağmen bunu yaptı. Yönetim olarak biz daha ne yapabiliriz? FFP'den nasıl çıkıldığı kimsenin umrunda değil. 'Bravo, CAS'da bir tane davanız yok' demiyorlar. Şampiyonluk gelince bunlar kıymete biniyor.

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