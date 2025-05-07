Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması

Biz göreve geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.

Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez. Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekran görüntüsü)

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, biz de benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar... Bu değişik. Doğru-yanlış söylemiyorum, taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum.

Ben bugün tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Bugünün taraftarını da anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.