SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:42 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:54
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)

KAYYUM ATANDI
Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ertan Yıldızın itirafları sonrası CHPli Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekreme kefil olunmazErtan Yıldızın itirafları sonrası CHPli Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekreme kefil olunmaz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!