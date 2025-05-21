Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü’nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 1864'teki Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 1864'teki Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
TARİFSİZ ACILARI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya'dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.