SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlere ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde sağanak yağışlar kapıda. Özellikle hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış etkisini artıracak. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte 8 Mayıs hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 08.05.2025 06:48