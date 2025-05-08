SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yeni yağışlı sistem konusunda vatandaşları uyardı. Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı ülke genelinde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle Orta Karadeniz ve iç kesimlerde ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.