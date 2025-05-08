Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlere ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde sağanak yağışlar kapıda. Özellikle hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış etkisini artıracak. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte 8 Mayıs hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 08.05.2025 06:48
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yeni yağışlı sistem konusunda vatandaşları uyardı. Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı ülke genelinde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle Orta Karadeniz ve iç kesimlerde ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Yağışların, yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde ise pus ve yer yer sis görülecek. Görüş mesafesinin azalacağı bu saatlerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Rüzgar Ege ve Marmara'da Şiddetlenecek

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneyi ile Ege Bölgesi'nde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola

Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.