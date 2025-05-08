Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)



EMEKLİ AYLIĞI:

Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Eğer zam oranı yüzde 16.71 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 895 liraya çıkacak.



EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ:

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.71 çıkarsa uzman

olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 635 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 725 liraya yükselecek.



65 YAŞ AYLIĞI:

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 5 bin 443 liraya çıkacak.



EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.