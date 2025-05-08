Milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İlk dört ayda oluşan enflasyon farkıyla zam oranı şimdiden yüzde 12.29'a çıktı. Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre de zam oranı yüzde 16.71'e ulaşabilecek. Memur zammı en az 13 gelir ve ödemeye yansıyacak. İşte detayları...
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)
MEMUR MAAŞLARI:
Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira. Bu aylık artış yüzde 16.71 olursa 51 bin 32 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI:
Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506,28 liradan 590,88 liraya, 6 yaş üstü için 253,14 liradan 295,44 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liradan 3 bin 867 liraya ulaşacak.
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ:
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 715,87 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 16.71 olursa 835,49 liraya yükselecek.