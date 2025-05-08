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Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar

Temmuz’da milyonların maaşı artacak. Enflasyon tahminlerine göre memur maaş zammı yüzde 16.71 seviyesinde beklenirken, bu oran memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar

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Milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İlk dört ayda oluşan enflasyon farkıyla zam oranı şimdiden yüzde 12.29'a çıktı. Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre de zam oranı yüzde 16.71'e ulaşabilecek. Memur zammı en az 13 gelir ve ödemeye yansıyacak. İşte detayları...

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

MEMUR MAAŞLARI:
Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira. Bu aylık artış yüzde 16.71 olursa 51 bin 32 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI:
Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506,28 liradan 590,88 liraya, 6 yaş üstü için 253,14 liradan 295,44 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liradan 3 bin 867 liraya ulaşacak.

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ:
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 715,87 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 16.71 olursa 835,49 liraya yükselecek.

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

EMEKLİ AYLIĞI:
Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Eğer zam oranı yüzde 16.71 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 895 liraya çıkacak.

EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ:
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.71 çıkarsa uzman
olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 635 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 725 liraya yükselecek.


65 YAŞ AYLIĞI:
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 5 bin 443 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

ENGELLİ AYLIĞI:
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 345 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 518 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI:
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da tahmin tutarsa 4 bin 345 liraya çıkacak.

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

HASTALARA NAKDİ YARDIM:
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 11 bin 817 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ:
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 613 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 420 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 981 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 104 liraya çıkacak.

Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak: İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar.(AA)

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI:
Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Yeni tavan Temmuz artışı 16.71 olursa 54 bin 451 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 54 bin 38 lira kıdem tazminatı ödenecek.

BEDELLİ TARİFESİ DEĞİŞECEK:
Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler 243 bin 13 lira ödüyor. Memur zammı yüzde 16.71 olursa yılın ikinci yarısında bu tutar 283 bin 620 lirayı bulacak.

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