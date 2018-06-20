;
Yol Durumu
  1. Sturridge için üçlü yarış
  2. Senegal’in açılış partisi

başka bir bahara kaldı

İspanyol hoca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Guti başka bir bahara kaldı
'ın yardımcı antrenör olarak getirmek istediği , ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'in U 19 takımını yöneten eski Beşiktaşlı oyuncu Guti, Real Madrid ile sözleşmesini yeniledi. Guti bu kararını Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlük teklifini değerlendirdikten sonra karar verdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin efsanevi oyuncuları 'la yeni bir görüşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Etiketler: , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ