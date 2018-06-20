Beşiktaş'ın yardımcı antrenör olarak getirmek istediği Guti, Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'in U 19 takımını yöneten eski Beşiktaşlı oyuncu Guti, Real Madrid ile sözleşmesini yeniledi. Guti bu kararını Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlük teklifini değerlendirdikten sonra karar verdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin efsanevi oyuncuları İlhan Mansız'la yeni bir görüşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Guti başka bir bahara kaldı
İspanyol hoca Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Etiketler: Beşiktaş , İlhan Mansız , Real Madrid , Guti
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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