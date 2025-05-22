6 şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştıran hakimlik, 1 şüpheli hakkında da " ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi. Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

20 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın sevk yazısında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı şüpheli Taner Çetin'in İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde burada çalışmaya başladığı, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde ise İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevlendirildiği kaydedildi.

Şüphelinin HTS incelemelerinde, Çetin'in şüpheli Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği anlatılan yazıda, alınan MASAK raporları ile ihale evrakında yapılan incelemelere göre, kendi görev alanında hem belediye personeli hem de iş insanlarıyla oluşturduğu yapı ile 17 ihalede "harcama yetkilisi" olarak görev aldığı, diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu belirtildi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Yazıda, hesap hareketlerinin incelenmesi ve etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli Noyan Kırmızıgül'ün beyanlarına göre Çetin'in rüşvet aldığı, örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat elde ettiği kaydedildi.

Şüpheli Çetin'in "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ile "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ ENGİN GÖNÜL'ÜN, İHALE SÜREÇLERİNDE ETKİN OLDUĞU TESPİTİ

Yazıda, şüphelilerden Hüseyin Kum'un, Ongun'a bağlı yapı içerisinde Taner Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu, Kazzana Reklam ve Dekorasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti. isimli kendi şirketiyle ihalelere katıldığı belirtilerek, şirketin diğer ticari bağlantılarının incelenmesi neticesinde, Hüseyin Kum'a ait diğer firma "A4 Grafik Matbaacılık Yay. Ker. ve Bil. Hizm. Ltd. Şti." üzerinden çeşitli şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Şüphelilerden Engin Gönül'ün de Ongun'a bağlı yapı içerisinde Taner Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu, EG Eğitim Reklam ve Organizasyon isimli şirketiyle ihalelere katıldığı anlatılarak, şüphelinin ihalede fesat eylemleri tespit edilen Avcılar Dil Konuşturma ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. isimli firmada Ocak 2015'ten 2024'e kadar SGK kaydının olduğu aktarıldı. Yazıda, Gönül'ün sadece ihaleye katılan bir firma yetkilisi değil, aynı zamanda ihale süreçlerinde etkin ve sürekli ilişkiler ağına sahip bir kişi olduğu kaydedildi.