Kadraj Galeri Kadraj İkon 1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Konut sahibi olmanın hayalini kuranlar için bankaların sunduğu kredi seçenekleri gündeme geliyor. Özellikle 1.300.000 TL tutarında, 48 ay vadeli konut kredisi çekmeyi düşünenler, aylık taksit tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının güncel faiz oranları ve ödeme planları, bu tutarda kredi kullanacak vatandaşlar için belirleyici rol oynuyor. Peki 1.3 milyon TL konut kredisi çekildiğinde aylık ne kadar ödeme yapılır? İşte bankalara göre ödeme tabloları…

Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:30
1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

1.300.000 TL konut kredisi çektiğinizde, 48 ay vadede ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı bankanın uyguladığı faiz oranına göre değişir. Mayıs 2025 itibarıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta faiz oranları ortalama fiyatları merak ediliyor. İşte banka banka kredi seçenekleri…

1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 52.308,99 TL

Toplam Ödeme: 2.536.831 TL

1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 53.269,84 TL

Toplam Ödeme: 2.577.152 TL

1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Halkbank

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 53.269,84 TL

Toplam Ödeme: 2.585.027 TL

1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 52.404,71 TL

Toplam Ödeme: 2.548.626 TL