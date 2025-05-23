1.3 milyon konut kredisi çekersem kaç para aylık taksit öderim? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Konut sahibi olmanın hayalini kuranlar için bankaların sunduğu kredi seçenekleri gündeme geliyor. Özellikle 1.300.000 TL tutarında, 48 ay vadeli konut kredisi çekmeyi düşünenler, aylık taksit tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının güncel faiz oranları ve ödeme planları, bu tutarda kredi kullanacak vatandaşlar için belirleyici rol oynuyor. Peki 1.3 milyon TL konut kredisi çekildiğinde aylık ne kadar ödeme yapılır? İşte bankalara göre ödeme tabloları…