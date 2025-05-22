SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ticaret Bakanlığı İsrail'le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: "Filistin'e ihracat yapılıyor"

Ticaret Bakanlığı, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin yaptığı, “Türkiye halen İsrail’e ihracat yapıyor” haberlerinin iftira olduğunu bildirdi. Haberde geçen “2024’te 2,8 milyar dolarlık ihracat" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Türkiye'nin yalnızca Filistin'e ihracat yaptığı ifade edilirken 2024 yılında 797 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın Filistin'in limanı olmadığı için İsrail'in iki limanı üzerinden yapıldığı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 20:09 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 20:32
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin yaptığı "Türkiye halen İsrail'e ihracat yapıyor" haberlerinin iftira olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024 kararıyla Türkiye'den İsrail'e ihracat, ithalat ve transit ticaret tüm ürün gruplarında tamamen durduruldu. Gümrüklerde ve serbest bölgelerde İsrail ile hiçbir işlem yapılamaz; 2 Mayıs 2024'ten bu yana ticaret sıfırdır." denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye'nin İsrail ile hâlâ ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amacıyla ortaya attığı haber, yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur.
1,5 yıldan fazla bir süredir İsrail'in Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına ve Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'miz —başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere— dünyada diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en ön sırada mücadele veren ülkedir. Bu gerçek başta Filistinliler, Filistin Hükûmeti, bütün İslam dünyası ve vicdan sahibi diğer ülke ve halklar tarafından takdirle karşılanmaktadır.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve tehcirini şiddetlendirmesi karşısında bazı Avrupa ülkelerinin seslerini yükseltmeye başlaması ve İsrail'in bu sıkışmışlığı sürecinde bu haberin uydurulması; haberin İngilizce orijinalinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen "Türkiye 2024'te İsrail'le ticareti devam ettiriyor" imajı verilmek istenmesi; buna da Filistin'deki İslami Harekete düşman, hatta terör örgütü diyen, gerçekte İsrail-seviciliğiyle bilinen bazı medya organlarının sahip çıkması, terör kaçkını bir kişiyle iş birliklerini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu yalan ve iftiralarla 1,5 yıldır mücadele ediyor, gerçekleri rakamlarla, verilerle, bilgilerle defalarca ortaya koyuyoruz.

Birincisi: Türkiye, 7 Ekim 2023'ten 2 Mayıs 2024'e kadar (7 ay) İsrail ile ticaretini yaklaşık %30 azalttı.

İkincisi: 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1.019 üründe İsrail'e ihracat durduruldu.

Üçüncüsü: 7 Ekim 2023 sonrası dönemde İsrail ile kalan sınırlı ticareti özel sektör ve yabancı sermayeli yatırımcılar yürütmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

2 MAYIS 2024'TEN BU YANA TİCARET SIFIRDIR

3 hafta sonra, 2 Mayıs 2024'te alınan kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticaret tamamen durdurulmuştur.

Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile hiçbir ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır.

Haberde geçen "2024'te 2,8 milyar dolar Türkiye'den İsrail'e ihracat" rakamı yanlıştır. Durdurma kararımızdan önce, 2024'ün ilk 4 ayında ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Buna ilaveten, Batı Şeria-Ramallah merkezli Filistin Hükûmetinin acil ihtiyaçları için Türkiye ile ticaret yapma talebi üzerine 7 Haziran 2024'te imzalanan "Türkiye-Filistin Devleti Protokolü" uyarınca kontrollü bir ticaret mekanizması hayata geçirilmiştir. Yalnızca ithalatçısı Filistinli, varış yeri Filistin adresi olan ve Ticaret Bakanlığımızca her başvurusu sıkı biçimde kontrol edilen sınırlı izin uygulamasıyla gerçekleşen Türkiye'den Filistin'e ihracat, 2024 toplamında 797 milyon dolardır. Bu rakamlar Bakanlık gümrük kayıtları ve TÜİK verileriyle sabittir. Diğer taraftan, Filistin topraklarıyla yapılan bu sınırlı ticaret, Filistin'in limanı/gümrüğü olmadığından İsrail'in iki limanı üzerinden yürütülmektedir.

Görüldüğü üzere, çarpıtma haber tamamen "Türkiye sanki hâlen İsrail'e ihracat yapıyormuş" algısı oluşturmaya yönelik iftiradır. Türkiye'nin, hükümetimizin İsrail'in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır. Gerçekler ortadadır; ilişikteki tablomuzdaki veriler sabittir.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Türkiye, 2022 verilerine göre İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden –ki bunun 7 milyar doları ihracattır– Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek adına feragat etmiştir.

Hükûmetimizin, Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki resmî, gerçek ve istatistikî verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesini; İsrail'e hizmet eden etki ajanı terör kaçkınlarının yalan, çarpıtma ve cımbızlama haberlerinin dikkate alınmamasını kamuoyumuzun dikkatine saygıyla sunarız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye’ye elektrik ihracatı 3 katına çıkacak!
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı! Kaos çıkınca uzlaştılar...
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde