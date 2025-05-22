Ticaret Bakanlığı İsrail'le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: "Filistin'e ihracat yapılıyor"

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin yaptığı "Türkiye halen İsrail'e ihracat yapıyor" haberlerinin iftira olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024 kararıyla Türkiye'den İsrail'e ihracat, ithalat ve transit ticaret tüm ürün gruplarında tamamen durduruldu. Gümrüklerde ve serbest bölgelerde İsrail ile hiçbir işlem yapılamaz; 2 Mayıs 2024'ten bu yana ticaret sıfırdır." denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya) Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye'nin İsrail ile hâlâ ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amacıyla ortaya attığı haber, yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur.

1,5 yıldan fazla bir süredir İsrail'in Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına ve Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'miz —başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere— dünyada diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en ön sırada mücadele veren ülkedir. Bu gerçek başta Filistinliler, Filistin Hükûmeti, bütün İslam dünyası ve vicdan sahibi diğer ülke ve halklar tarafından takdirle karşılanmaktadır.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve tehcirini şiddetlendirmesi karşısında bazı Avrupa ülkelerinin seslerini yükseltmeye başlaması ve İsrail'in bu sıkışmışlığı sürecinde bu haberin uydurulması; haberin İngilizce orijinalinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen "Türkiye 2024'te İsrail'le ticareti devam ettiriyor" imajı verilmek istenmesi; buna da Filistin'deki İslami Harekete düşman, hatta terör örgütü diyen, gerçekte İsrail-seviciliğiyle bilinen bazı medya organlarının sahip çıkması, terör kaçkını bir kişiyle iş birliklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yalan ve iftiralarla 1,5 yıldır mücadele ediyor, gerçekleri rakamlarla, verilerle, bilgilerle defalarca ortaya koyuyoruz. Birincisi: Türkiye, 7 Ekim 2023'ten 2 Mayıs 2024'e kadar (7 ay) İsrail ile ticaretini yaklaşık %30 azalttı. İkincisi: 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1.019 üründe İsrail'e ihracat durduruldu. Üçüncüsü: 7 Ekim 2023 sonrası dönemde İsrail ile kalan sınırlı ticareti özel sektör ve yabancı sermayeli yatırımcılar yürütmektedir.