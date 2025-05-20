Terör bataklığından petrol keşiflerine: Günlük 81 bine dayandı! "Berat Albayrak’ın attığı adımların meyveleri bunlar"

GÜVENLİĞİN MİMARI: JANDARMA VE TSK Bölgedeki güvenlik ortamına da dikkat çeken Müderrisoğlu, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin titiz çalışmasının sahadaki huzuru sağladığını belirtti. Okan Müderrisoğlu, "Bir komutan bana 'Bu noktada çok çatışmaya girdik, şehit verdik' dedi. Aynı noktada bugün verimli petrol üretimi yapılıyor. Rafineriye gönderilmeden dahi traktörü çalıştıracak nitelikte bir petrolden söz ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde oluşturduğu Milli Enerji ve Maden Politikasının meyveleri bunlar. Karada denizde her yerde gaz, petrol araması sürdüğü gibi Libya'dan Somali'ye kadar çok geniş bir coğrafyada da gerek sismik çalışma gerek sondajla ilgili çok önemli faaliyetleri var Türkiye'nin bu ufku bu vizyonu bu mühendislik faaliyetini bu özveriyi görünce çok çok etkilenmemek mümkün değil. Milletvekillerinin Komisyon Başkanlarının da soruları ile orada birebir kurduğu temasları da görünce son derece etkilendim"

GENÇLERİN HAYALLERİ DEĞİŞTİ

Müderrisoğlu, bölgede gençlerin hayallerinin değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsınız çukur-hendek operasyonlarında yaşadığımız ağır kayıpları ve sonuçları… Cizre bugün öyle enteresan bir kadim kent. Huzur kenti olmuş. Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Hepsi üniversite ile ilgili hayatlarının sonrası ile ilgili planlarını anlattılar. Bulundukları yerde memnuniyetsiz değiller. Ama kabuklarını kırmak istiyorlar. Eskiden dağa çıkmak ile ilgili kandırılmaya istismara müsait gençler şimdi üniversite hayallini, kendilerine yeni bir hayat kurmayı, yine memleketlerinde hayatlarının bir bölümüne devam ettirmeyi anlattlıar.

Bunlar o kadar kıymetli ki 1984'ten bu yana kan ve gözyaşı ile anılan bir coğrafyanın bugün Cumhurbaşkanının ifadesi ile kentlerde halay yaylalarda şenlik olarak... Türkiye'nin ve Türkiye yüzyılı vizyonunu geleceğini oluşturmak için sergilenen duruş, verilen emeklerin, şehitlerin gazilerin bu büyük mücadelesini boşa gitmediğini göstermesi bakımından çok kıymetli. Silahların bırakılmak üzere olduğu süreçteyiz. O dikkat özen teyakkuz bu anlamda saha tecrübesi jandarmamızın özellikle dikkat çekiciydi. Onları da tebrik etmek lazım..."



Müderrisoğlu, bölgenin ziyaret edilebilir hale geldiğine de dikkat çekerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yaptığı öneriyi de anlattı:

"Özellikle gençleri yurdun dört bir köşesinden insanlarımızı belli aralıklarla bizzat o saha incelemesi ve elde edilen sonucu göstermek için kısa turlar yapmak lazım. Evet orası turistik bir yer değil ama artık oraya gidilebilir olması ve oradaki başarı öyküsünün daha geniş kitlelere yayılması bakımından da tarihi bir fırsat var. Emeği geçenlerin hepsinden allah razı olsun."