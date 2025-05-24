"FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR"

Goldman Sachs ise haziran ayındaki beklentisini değiştirmeyerek faiz indirimi beklemediklerini vurguladı. Goldman Sachs'ın değerlendirmesi şöyle:

"Yıl sonu enflasyon tahminimiz 2025 yılı için TCMB'nin sadece bir miktar üzerindeyken, 2025 sonrası için tahminlerimiz daha belirgin bir şekilde daha yüksektir. Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesi için gereken çıktı açığının, son aylarda kötüleşen ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerindeki yapışkanlık nedeniyle önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz.