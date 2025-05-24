Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %24'te, tahmin aralığını da %19-%29 seviyesinde koruduklarını söyledi.
2025'in üçüncü faiz kararını 17 Nisan'da açıklayan Merkez Bankası, faizi yüzde 42,5'ten yüzde 46'ye yükseltti. Bir sonraki faiz kararının 19 Haziran Perşembe günü açıklanması beklenirken, yatırımcıların bankanın faiz indirimine gidip gitmeyeceğine yönelik merakı sürüyor.
İKİ BANKADAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ
Konuya ilişkin ABD'li yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi.
Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.
TEMMUZ YERİNE HAZİRAN
Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB'nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı. Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.
"FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR"
Goldman Sachs ise haziran ayındaki beklentisini değiştirmeyerek faiz indirimi beklemediklerini vurguladı. Goldman Sachs'ın değerlendirmesi şöyle:
"Yıl sonu enflasyon tahminimiz 2025 yılı için TCMB'nin sadece bir miktar üzerindeyken, 2025 sonrası için tahminlerimiz daha belirgin bir şekilde daha yüksektir. Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesi için gereken çıktı açığının, son aylarda kötüleşen ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerindeki yapışkanlık nedeniyle önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz.
Mevcut durumda, mart-nisan aylarında büyümeyi trend seviyesinde tahmin etmeye devam ediyoruz. Politikanın, ivmeyi mevcut enflasyon ivmesi tahminimiz olan yıllık %1,6'nın anlamlı bir şekilde altına düşürecek kadar uzun süre sıkı kalacağı konusunda kuşkularımızı koruyoruz. Raporun, TCMB'nin haziran toplantısında beklemede kalması ve bunun yerine temmuz ayında politikayı yeniden gevşetmeye başlaması beklentimizle büyük ölçüde tutarlı olduğunu düşünüyoruz."