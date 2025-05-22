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Son dakika: ABD'de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donal Trump'tan açıklama var

ABD'nin Washington eyaletinde Yahudi Müzesi yakınlarında 2 İsrailli diplomata silahlı saldırı düzenlendi. İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar hayatını kaybederken, saldırganın yakalandığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 07:07 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 08:02
Son dakika: ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donal Trump’tan açıklama var

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ABD'nin başkenti Washington'da Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Takvim.com.tr) İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Takvim.com.tr)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Danny Danon, gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin İsrail hükümeti çalışanı bir erkek ve bir kadın olduğunu söyledi.

Danon X üzerinden, saldırıyı "antisemitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR
Saldırganın saldırı sırasında 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdığı iddia edildi.

Federal ve yerel kolluk kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. NBC Washington'un yayınladığı görüntülerde, bölgede çok sayıda güvenlik görevlisinin olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donal Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.ABD Başkanı Donal Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

TRUMP PAYLAŞIM YAPTI
ABD Başkanı Donal Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Gerçekleşen saldırı korkunç bir olay ve bu açıkçası antisemitik bir olaydır. Bu derhal sona ermeli. Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yoktur. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Böyle bir şeyin olmasından dolayı çok üzgünüz."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Amerikan Yahudi Komitesi Çarşamba akşamı müzede (resimde) Genç Diplomatlar etkinliğine ev sahipliği yapıyordu.Amerikan Yahudi Komitesi Çarşamba akşamı müzede (resimde) Genç Diplomatlar etkinliğine ev sahipliği yapıyordu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı.

Smith, Rodriguez'in gözaltına alındığını aktardı.

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