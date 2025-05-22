Son dakika: ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donal Trump’tan açıklama var

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Takvim.com.tr)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Danny Danon, gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin İsrail hükümeti çalışanı bir erkek ve bir kadın olduğunu söyledi.

Danon X üzerinden, saldırıyı "antisemitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Saldırganın saldırı sırasında 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdığı iddia edildi.

Federal ve yerel kolluk kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. NBC Washington'un yayınladığı görüntülerde, bölgede çok sayıda güvenlik görevlisinin olduğu görüldü.