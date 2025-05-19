7. Etnospor Kültür Festivali
, 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.
Ziyaretçiler, etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.
BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE MERAK EDİLEN SORULARI YANITLAYACAK
Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan
, festivale dair merak edilenleri, etnosporun amacı, misyonu ve vizyonunu A Haber yayınında açıklayacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Aile Obası'nın detaylarını Takvim'e anlattı
AİLE YILI'NA AİLE OBASI
Öte yandan Etnospor Kültür Festivali
'nde bu yıl bir ilk yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında bu yılki festivalde Aile Obası'nın kurulması kararlaştırıldı.
"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek.
BİLAL ERDOĞAN AİLE OBASI'NI TAKVİM'E ANLATTI
Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Bilal Erdoğan
, Aile Obası ile ilgili "Aile yılı temasını biz de kendimiz benimsedik ve özellikle anne babaların çocuklarıyla beraber yapacakları şeyleri biraz daha ön plana çıkarmaya, biraz daha sayısını çoğaltmaya karar verdik"
değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, Aile Obası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve aileye dönük teşviklerinin tanıtılacağını belirtti.