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Geleneğin izi, 'an'ın heyecanı, yarının çizgisi! Bilal Erdoğan A Haber'de 'Etnospor'u anlatacak... Nedir bu Aile Obası?

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin detayları A Haber'de anlatacak. Öte yandan Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl bir ilk yaşanacak. Aile Yılı kapsamında Aile Obası kurulacak. Konuya ilişkin TAKVİM'e konuşan Erdoğan, Aile Obası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve aileye dönük teşviklerinin tanıtılacağını dile getirmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 15:56
Geleneğin izi, ’an’ın heyecanı, yarının çizgisi! Bilal Erdoğan A Haber’de ’Etnospor’u anlatacak... Nedir bu Aile Obası?

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7. Etnospor Kültür Festivali, 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.




BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE MERAK EDİLEN SORULARI YANITLAYACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivale dair merak edilenleri, etnosporun amacı, misyonu ve vizyonunu A Haber yayınında açıklayacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Aile Obası'nın detaylarını Takvim'e anlattıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Aile Obası'nın detaylarını Takvim'e anlattı



AİLE YILI'NA AİLE OBASI

Öte yandan Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl bir ilk yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında bu yılki festivalde Aile Obası'nın kurulması kararlaştırıldı.

"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek.
7. Etnospor Festivali'nde bir ilk! Bilal Erdoğan Takvim'e açıkladı: Aile Obası kurulacak!



BİLAL ERDOĞAN AİLE OBASI'NI TAKVİM'E ANLATTI

Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Bilal Erdoğan, Aile Obası ile ilgili "Aile yılı temasını biz de kendimiz benimsedik ve özellikle anne babaların çocuklarıyla beraber yapacakları şeyleri biraz daha ön plana çıkarmaya, biraz daha sayısını çoğaltmaya karar verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Aile Obası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve aileye dönük teşviklerinin tanıtılacağını belirtti.
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