’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?

"HAZIRLIKLARIN SONUNA GELDİK" Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman , TBMM'de Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Dijital Telif Yasası'nda gelinen son duruma dair bilgi veren Yayman, "Dijital telifte artık söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna geldik. Tüm kamuoyunun ve tüm bileşenlerin ortak aklıyla, birlikte hareket etmek suretiyle bir hazırlığımız var. İnşallah kamuoyunu tatmin edecek, mutlu edecek bir arayış içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Telif Yasası'nda son hazırlıklar tamamlanıyor (Takvim.com.tr)





"HABER ESER OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ, TELİF ESER SAHİBİNE ÖDENMELİ"



Dijital ortamlarda haberlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde bir telif sayılması ve eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hüseyin Yayman, "Birinci yapacağımız düzenleme budur. İkincisi bu telifin dağıtılması, muhakkak eser sahibine ödenmesi noktasında bir yaklaşımımız var. Bunu çok önemsiyoruz çünkü gerçek haberciliğin, gerçek televizyonculuğun, gerçek gazeteciliğin hayatta kalabilmesi için dijital telif olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman





"TURKUVAZ MEDYA'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Takvim.com.tr şahsında Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Yayman, "Turkuvaz Medya'ya da bu konuda gösterdiği duyarlılık ve fikri takip için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"MECLİS TATİL OLMADAN ÖNCE DÜZENLEMEYİ YAPMAK İSTİYORUZ"



Yayman şu ifadelerle sözlerini noktaladı:



Yasayı inşallah çıkartacağız. TBMM'nin gündeminde bu konu zaten. Grup Başkanımız Abdullah Güler ve tüm başkanlarımızla konuşuyoruz. Meclis tatil olmadan önce düzenlemeyi yapmak istiyoruz.













