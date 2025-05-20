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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistan'da yakalandı... Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında “Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:18
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistan’da yakalandı... Türkiye’ye iade edildi

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İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar." ifadesini kullandı.

Uluslararası seviyede aranan şüpheliler F.B, S.D, M.T. ve E.Ö'nün Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığının bilgisini veren Yerlikaya, şunları söyledi:

''Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.''

Ali Yerlikaya (X paylaşımı)Ali Yerlikaya (X paylaşımı)

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