SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı

Kuzey Kore’de tanıtım töreni için denize indirilen savaş gemisi, tören sırasında kaza yaptı ve yan yattı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kazanın ardından çileden çıkarken bunun ülkenin itibarına utanç getirdiğini söyledi ve sorumluların cezalandırılacağına yemin etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:31
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuzey Kore'nin en yeni savaş gemisi, çarşamba günü düzenlenen denize indirme töreni sırasında ciddi şekilde hasar gördü. Kazanın ardından çileden çıkan ülkenin lideri Kim Jong Un, bunun ülkenin itibarına utanç getirdiğini ve sorumluların cezalandırılacağına yemin etti.

Kuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, ReutersKuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, Reuters

SAVAŞ GEMİSİ LANSMANDA KAZA YAPTI

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), daha önce görülmedik şekilde başarısızlık itirafında bulundu ve henüz ismi açıklanmayan 5 bin tonluk destroyerin fırlatma mekanizmasında meydana gelen bir arıza nedeniyle geminin kıç tarafının suya erken kaydığını, gövdenin bazı parçalarının ezildiğini ve pruvanın gemi yolunda kaldığını bildirdi.

Kuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, ReutersKuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, Reuters

KİM JONG UN ÇİLEDEN ÇIKTI

Kim, fırlatma başarısızlığını "bir suç eylemi" olarak nitelendirdi ve bunun, Mühimmat Sanayii Departmanı, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkez gemi tasarım bürosu da dahil olmak üzere çok sayıda devlet kurumunun "tam bir dikkatsizlik" ve "sorumsuzluk" nedeniyle olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ReutersKuzey Kore lideri Kim Jong Un, Reuters

Genelkurmay Başkanlığı (JCS) sözcüsü Lee Sung-joon bugün düzenlediği basın brifinginde, Güney Kore ordusunun analizlerine göre geminin suda yan yatmış durumda olduğunu söyledi.

Donanma analistleri böyle bir fırlatma arızasında bir geminin uğrayacağı hasarın "felaket" olabileceğini söylediler. Devlet medyası kazaya ilişkin görüntüleri hemen yayınlamadı.

Kuzey Carolina'daki Campbell Üniversitesi'nde profesör ve denizcilik uzmanı olan Sal Mercogliano CNN'e yaptığı açıklamada, "Gemi birlikte hareket etmezse, gerilimler gövdeyi parçalayacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye’ye elektrik ihracatı 3 katına çıkacak!
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı! Kaos çıkınca uzlaştılar...
Türkiye’nin Suriye ziyaretinde neler konuşuldu? MSB açıkladı: 4 terörist teslim oldu
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde