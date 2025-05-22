Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı

Kuzey Kore'nin en yeni savaş gemisi, çarşamba günü düzenlenen denize indirme töreni sırasında ciddi şekilde hasar gördü. Kazanın ardından çileden çıkan ülkenin lideri Kim Jong Un, bunun ülkenin itibarına utanç getirdiğini ve sorumluların cezalandırılacağına yemin etti.

Kuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, Reuters

SAVAŞ GEMİSİ LANSMANDA KAZA YAPTI

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), daha önce görülmedik şekilde başarısızlık itirafında bulundu ve henüz ismi açıklanmayan 5 bin tonluk destroyerin fırlatma mekanizmasında meydana gelen bir arıza nedeniyle geminin kıç tarafının suya erken kaydığını, gövdenin bazı parçalarının ezildiğini ve pruvanın gemi yolunda kaldığını bildirdi.

Kuzeu Kore'de savaş gemisi lansmanda kaza yaptı, Reuters

KİM JONG UN ÇİLEDEN ÇIKTI

Kim, fırlatma başarısızlığını "bir suç eylemi" olarak nitelendirdi ve bunun, Mühimmat Sanayii Departmanı, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkez gemi tasarım bürosu da dahil olmak üzere çok sayıda devlet kurumunun "tam bir dikkatsizlik" ve "sorumsuzluk" nedeniyle olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Reuters

Genelkurmay Başkanlığı (JCS) sözcüsü Lee Sung-joon bugün düzenlediği basın brifinginde, Güney Kore ordusunun analizlerine göre geminin suda yan yatmış durumda olduğunu söyledi.

Donanma analistleri böyle bir fırlatma arızasında bir geminin uğrayacağı hasarın "felaket" olabileceğini söylediler. Devlet medyası kazaya ilişkin görüntüleri hemen yayınlamadı.

Kuzey Carolina'daki Campbell Üniversitesi'nde profesör ve denizcilik uzmanı olan Sal Mercogliano CNN'e yaptığı açıklamada, "Gemi birlikte hareket etmezse, gerilimler gövdeyi parçalayacaktır" dedi.