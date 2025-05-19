Geçtiğimiz hafta 5 şirket daha temettü dağıtımı yaparken, bir şirketin daha ödeme kararı almasıyla birlikte gözler 2025 yılı temettü takvimine çevrildi.
Geçtiğimiz hafta 5 şirket daha temettü dağıtımı yaparken, bir şirketin daha ödeme kararı almasıyla birlikte gözler 2025 yılı temettü takvimine çevrildi.
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başı brüt temettü
|Hisse başı net temettü
|Temettü tarihi
|Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|20 Mayıs 2025
|Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)
|0,3037974 TL
|0,2582277 TL
|20 Mayıs 2025
|Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
|27,2727272 TL
|23,1818181 TL
|20 Mayıs 2025
|Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
|0,480 TL
|0,4080 TL
|21 Mayıs 2025
|Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB)
|1,80 TL
|1,53 TL
|21 Mayıs 2025
|Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit
|0,2492835 TL
|0,2118909 TL
|21 Mayıs 2025
|Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ)
|0,1103448 TL
|0,0937930 TL
|21 Mayıs 2025
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|26 Mayıs 2025
|Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
|1,0721999 TL
|0,9113699 TL
|26 Mayıs 2025
|Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)
|1,9841269 TL
|1,6865078 TL
|26 Mayıs 2025
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|1,1720197 TL
|0,9962167 TL
|26 Mayıs 2025
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
|1,2740 TL
|1,08290 TL
|27 Mayıs 2025
|TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS)
|1,00 TL
|0,85 TL
|27 Mayıs 2025'e kadar
|Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)
|0,22 TL
|0,187 TL
|28 Mayıs 2025
|Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|6,9040087 TL
|5,8684073 TL
|28 Mayıs 2025
|AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
|5,1327426 TL
|4,3628312 TL
|28 Mayıs 2025
|Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)
|1,3586910 TL
|1,1548873 TL
|28 Mayıs 2025
|Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
|0,3318530 TL
|0,2820750 TL
|28 Mayıs 2025
|Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)
|2,0082256 TL
|1,7069917 TL
|28 Mayıs 2025
|Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit
|0,80 TL
|0,80 TL
|28 Mayıs 2025
|Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
|0,6529089 TL
|0,5549725 TL
|30 Mayıs 2025
|Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
|0,0588235 TL
|0,0499999 TL
|2 Haziran 2025
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|0,0525290 T
|0,0446496 TL
|2 Haziran 2025
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit
|0,550 TL
|0,4675 TL
|2 Haziran 2025
|Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)
|3,50 TL
|3,50 TL
|11 Haziran 2025
|Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
|0,3166666 TL
|0,2691666 TL
|11 Haziran 2025
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|12 Haziran 2025
|Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit
|3,4420289 TL
|2,9257245 TL
|16 Haziran 2025
|Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
|0,40 TL
|0,40 TL
|16 Haziran 2025
|Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)
|0,0666666 TL
|0,0566666 TL
|18 Haziran 2025
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit
|4,00 TL
|3,40 TL
|18 Haziran 2025
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
|0,3135593 TL
|0,2665254 TL
|18 Haziran 2025
|Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
|0,0043478 TL
|0,0043478 TL
|18 Haziran 2025
|Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
|8,0698479 TL
|6,8593707 TL
|19 Haziran 2025
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 1. taksit
|1,8181818 TL
|1,5454545 TL
|20 Haziran 2025
|Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
|0,6992050 TL
|0,5943242 TL
|20 Haziran 2025
|Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. taksit
|0,2492835 TL
|0,2118909 TL
|23 Haziran 2025
|Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
|1,1767790 TL
|1,0002621 TL
|23 Haziran 2025
|Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
|1,2889239 TL
|1,0955853 TL
|24 Haziran 2025
|Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
|0,050 TL
|0,0425 TL
|TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
|3,50 TL
|2,975 TL
|25 Haziran 2025
|Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
|0,550 TL
|0,46750 TL
|25 Haziran 2025
|Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit
|0,80 TL
|0,80 TL
|25 Haziran 2025
|Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)
|0,0118126 TL
|0,0100407 TL
|30 Haziran 2025
|Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS)
|0,7824726 TL
|0,6651017 TL
|30 Haziran 2025
|Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
|5,2631578 TL
|4,4736841 TL
|30 Haziran 2025'e kadar
|Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
|1,5000067 TL
|1,2750056 TL
|1 Temmuz 2025
|Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)
|0,40 TL
|0,34 TL
|1 Temmuz 2025
|Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)
|0,0861618TL
|0,0732375 TL
|2 Temmuz 2025
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
|0,0307692 TL
|0,0261538 TL
|8 Temmuz 2025
|Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
|0,20 TL
|0,17 TL
|8 Temmuz 2025
|Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit
|0,150 TL
|0,12750 TL
|16 Temmuz 2025
|Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)
|2,00 TL
|1,70 TL
|18 Temmuz 2025
|Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit
|0,2492835 TL
|0,2118909 TL
|21 Temmuz 2025
|Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit
|0,12 TL
|0,102 TL
|22 Temmuz 2025
|Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 1. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Temmuz 2025
|Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 4. taksit
|0,6622453 TL
|0,6622453 TL
|23 Temmuz 2025
|Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
|0,0438988 TL
|0,0373139 TL
|24 Temmuz 2025
|Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit
|1,50 TL
|1,50 TL
|25 Temmuz 2025
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|28 Temmuz 2025
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit
|0,0588250 TL
|0,0500012 TL
|29 Temmuz 2025
|Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit
|0,050 TL
|0,0425 TL
|31 Temmuz 2025
|Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH)
|0,7289719 TL
|0,6196261 TL
|31 Temmuz 2025
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
|0,125 TL
|0,10625 TL
|12 Ağustos 2025
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|13 Ağustos 2025
|Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC)
|0,1377410 TL
|0,1170798 TL
|15 Ağustos 2025
|İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)
|0,090 TL
|0,07650 TL
|15 Ağustos 2025
|Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit
|0,2492835 TL
|0,2118909 TL
|21 Ağustos 2025
|Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
|0,40 TL
|0,34 TL
|28 Ağustos 2025
|Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit
|3,4420289 TL
|2,9257245 TL
|2 Eylül 2025
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit
|4,00 TL
|3,40 TL
|17 Eylül 2025
|Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit
|0,12 TL
|0,102 TL
|22 Eylül 2025
|Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit
|0,2492835 TL
|0,2118909 TL
|22 Eylül 2025
|Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 2. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Eylül 2025
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit
|0,550 TL
|0,4675 TL
|29 Eylül 2025
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit
|0,0720288 TL
|0,0612244 TL
|25 Eylül 2025
|Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)
|0,5773000 TL
|0,4907050 TL
|26 Eylül 2025
|TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit
|7,4216486 TL
|6,3084013 TL
|30 Eylül 2025
|Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
|0,1630434 TL
|0,1385868 TL
|30 Eylül 2025
|Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
|0,3056939 TL
|0,2598398 TL
|30 Eylül 2025'e kadar
|Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)
|0,0610621 TL
|0,0610621 TL
|30 Eylül 2025'e kadar
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|30 Eylül 2025
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|13 Ekim 2025
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|15 Ekim 2025
|Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
|0,1472899 TL
|0,1472899 TL
|22 Ekim 2025
|Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Ekim 2025
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|27 Ekim 2025
|Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit
|1,93750 TL
|1,93750 TL
|27 Ekim 2025
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit
|0,0588250 TL
|0,0500012 TL
|27 Ekim 2025
|Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
|1,00 TL
|0,85 TL
|30 Ekim 2025
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|30 Ekim 2025
|Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit
|0,050 TL
|0,0425 TL
|31 Ekim 2025
|Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|20 Kasım 2025
|Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|0,2346491 TL
|0,1994517 TL
|25 Kasım 2025
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|27 Kasım 2025
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|15 Aralık 2025
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|15 Aralık 2025
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit
|5,00 TL
|4,25 TL
|17 Aralık 2025
|Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 4. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Aralık 2025
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit
|1,8181818 TL
|1,5454545 TL
|26 Aralık 2025
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|31 Aralık 2025
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|0,50 TL
|0,425 TL
|Açıklanmadı
|Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)
|1,7127377 TL
|1,4558270 TL
|Açıklanmadı
|Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
|0,3896153 TL
|0,3311730 TL
|Açıklanmadı
|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)
|0,25 TL
|0,2125 TL
|Açıklanmadı
|Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
|0,25 TL
|0,2125 TL
|Açıklanmadı
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ilk taksit tarihi açıklandı, kalan 2 taksit için tarih bekleniyor
|0,40 TL
|0,34 TL
|Açıklanmadı
|Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)
|0,6407407 TL
|0,5446295 TL
|Açıklanmadı
|İşbir Holding A.Ş. (ISBIR)
|1,00 TL
|0,85 TL
|Açıklanmadı
|Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
|0,0641025 TL
|0,0544871 TL
|Açıklanmadı
|Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit
|0,4802986 TL
|0,4082538 TL
|Açıklanmadı
|Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit
|0,4802986 TL
|0,4082538 TL
|Açıklanmadı
|SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit
|0,0855189 TL
|0,0726910 TL
|Açıklanmadı
|SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit
|0,0855189 TL
|0,0726910 TL
|Açıklanmadı
|Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)
|0,0693333 TL
|0,0589333 TL
|Açıklanmadı
|Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)
|5,00 TL
|4,25 TL
|Açıklanmadı
|Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
|0,14 TL
|0,119 TL
|Açıklanmadı
|Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 3 taksit
|0,1538460 TL
|0,1307691 TL
|Açıklanmadı
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit
|0,7843136 TL
|0,6666664 TL
|Açıklanmadı
|Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
|0,0287735 TL
|0,0287735 TL
|Açıklanmadı
|Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)
|0,0517542 TL
|0,0517542 TL
|Açıklanmadı
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)
|0,3571428 TL
|0,3035713 TL
|Açıklanmadı
|Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
|0,0125000 TL
|0,0125000 TL
|Açıklanmadı
|Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 2 taksit
|0,0653962 TL
|0,0555867
|Açıklanmadı
|Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
|0,12 TL
|0,102 TL
|Açıklanmadı
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
|0,5681818 TL
|0,4829545 TL
|Açıklanmadı
|MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
|0,05 TL
|0,05 TL
|Açıklanmadı