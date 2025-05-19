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2025'te temettü dağıtacak 98 şirket belli oldu: Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell, Coca-Cola...

Borsa İstanbul’da temettü sezonu hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında yatırımcısına nakit kar payı dağıtacak şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, 19 Mayıs 2025 itibarıyla bu sayının 98'e ulaştığı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:47
2025’te temettü dağıtacak 98 şirket belli oldu: Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell, Coca-Cola...

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Geçtiğimiz hafta 5 şirket daha temettü dağıtımı yaparken, bir şirketin daha ödeme kararı almasıyla birlikte gözler 2025 yılı temettü takvimine çevrildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

2025 TEMETTÜ VEREN HİSSELER

Şirket (Hisse kodu) Hisse başı brüt temettü Hisse başı net temettü Temettü tarihi
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit 0,50 TL 0,425 TL 20 Mayıs 2025
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) 0,3037974 TL 0,2582277 TL 20 Mayıs 2025
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 27,2727272 TL 23,1818181 TL 20 Mayıs 2025
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) 0,480 TL 0,4080 TL 21 Mayıs 2025
Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) 1,80 TL 1,53 TL 21 Mayıs 2025
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Mayıs 2025
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) 0,1103448 TL 0,0937930 TL 21 Mayıs 2025

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 26 Mayıs 2025
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 1,0721999 TL 0,9113699 TL 26 Mayıs 2025
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) 1,9841269 TL 1,6865078 TL 26 Mayıs 2025
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 1,1720197 TL 0,9962167 TL 26 Mayıs 2025
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1,2740 TL 1,08290 TL 27 Mayıs 2025
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) 1,00 TL 0,85 TL 27 Mayıs 2025'e kadar
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) 0,22 TL 0,187 TL 28 Mayıs 2025
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 6,9040087 TL 5,8684073 TL 28 Mayıs 2025
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) 5,1327426 TL 4,3628312 TL 28 Mayıs 2025
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) 1,3586910 TL 1,1548873 TL 28 Mayıs 2025
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) 0,3318530 TL 0,2820750 TL 28 Mayıs 2025
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,0082256 TL 1,7069917 TL 28 Mayıs 2025
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit 0,80 TL 0,80 TL 28 Mayıs 2025
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 0,6529089 TL 0,5549725 TL 30 Mayıs 2025
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) 0,0588235 TL 0,0499999 TL 2 Haziran 2025
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 0,0525290 T 0,0446496 TL 2 Haziran 2025
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit 0,550 TL 0,4675 TL 2 Haziran 2025
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) 3,50 TL 3,50 TL 11 Haziran 2025
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 0,3166666 TL 0,2691666 TL 11 Haziran 2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 12 Haziran 2025
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit 3,4420289 TL 2,9257245 TL 16 Haziran 2025

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 0,40 TL 0,40 TL 16 Haziran 2025
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) 0,0666666 TL 0,0566666 TL 18 Haziran 2025
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit 4,00 TL 3,40 TL 18 Haziran 2025
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) 0,3135593 TL 0,2665254 TL 18 Haziran 2025
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) 0,0043478 TL 0,0043478 TL 18 Haziran 2025
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) 8,0698479 TL 6,8593707 TL 19 Haziran 2025
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 1. taksit 1,8181818 TL 1,5454545 TL 20 Haziran 2025
Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) 0,6992050 TL 0,5943242 TL 20 Haziran 2025
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 23 Haziran 2025
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) 1,1767790 TL 1,0002621 TL 23 Haziran 2025
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 1,2889239 TL 1,0955853 TL 24 Haziran 2025
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 0,050 TL 0,0425 TL
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 3,50 TL 2,975 TL 25 Haziran 2025
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) 0,550 TL 0,46750 TL 25 Haziran 2025
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit 0,80 TL 0,80 TL 25 Haziran 2025
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 0,0118126 TL 0,0100407 TL 30 Haziran 2025
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) 0,7824726 TL 0,6651017 TL 30 Haziran 2025
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 5,2631578 TL 4,4736841 TL 30 Haziran 2025'e kadar
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) 1,5000067 TL 1,2750056 TL 1 Temmuz 2025
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) 0,40 TL 0,34 TL 1 Temmuz 2025
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) 0,0861618TL 0,0732375 TL 2 Temmuz 2025
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) 0,0307692 TL 0,0261538 TL 8 Temmuz 2025
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 0,20 TL 0,17 TL 8 Temmuz 2025

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit 0,150 TL 0,12750 TL 16 Temmuz 2025
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) 2,00 TL 1,70 TL 18 Temmuz 2025
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Temmuz 2025
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit 0,12 TL 0,102 TL 22 Temmuz 2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 1. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Temmuz 2025
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 4. taksit 0,6622453 TL 0,6622453 TL 23 Temmuz 2025
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) 0,0438988 TL 0,0373139 TL 24 Temmuz 2025
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit 1,50 TL 1,50 TL 25 Temmuz 2025
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 28 Temmuz 2025
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 29 Temmuz 2025
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit 0,050 TL 0,0425 TL 31 Temmuz 2025
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH) 0,7289719 TL 0,6196261 TL 31 Temmuz 2025
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 0,125 TL 0,10625 TL 12 Ağustos 2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 13 Ağustos 2025
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) 0,1377410 TL 0,1170798 TL 15 Ağustos 2025
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) 0,090 TL 0,07650 TL 15 Ağustos 2025
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Ağustos 2025
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 0,40 TL 0,34 TL 28 Ağustos 2025
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit 3,4420289 TL 2,9257245 TL 2 Eylül 2025

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit 4,00 TL 3,40 TL 17 Eylül 2025
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit 0,12 TL 0,102 TL 22 Eylül 2025
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 22 Eylül 2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 2. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Eylül 2025
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 0,550 TL 0,4675 TL 29 Eylül 2025
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0720288 TL 0,0612244 TL 25 Eylül 2025
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) 0,5773000 TL 0,4907050 TL 26 Eylül 2025
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 7,4216486 TL 6,3084013 TL 30 Eylül 2025
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) 0,1630434 TL 0,1385868 TL 30 Eylül 2025
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) 0,3056939 TL 0,2598398 TL 30 Eylül 2025'e kadar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) 0,0610621 TL 0,0610621 TL 30 Eylül 2025'e kadar
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 13 Ekim 2025
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Ekim 2025
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 0,1472899 TL 0,1472899 TL 22 Ekim 2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Ekim 2025
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Ekim 2025
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit 1,93750 TL 1,93750 TL 27 Ekim 2025
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 27 Ekim 2025
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) 1,00 TL 0,85 TL 30 Ekim 2025

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Ekim 2025
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit 0,050 TL 0,0425 TL 31 Ekim 2025
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 20 Kasım 2025
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,2346491 TL 0,1994517 TL 25 Kasım 2025
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Kasım 2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 15 Aralık 2025
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Aralık 2025
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 5,00 TL 4,25 TL 17 Aralık 2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 4. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Aralık 2025
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit 1,8181818 TL 1,5454545 TL 26 Aralık 2025
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 31 Aralık 2025
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 0,50 TL 0,425 TL Açıklanmadı
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) 1,7127377 TL 1,4558270 TL Açıklanmadı
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) 0,3896153 TL 0,3311730 TL Açıklanmadı
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) 0,25 TL 0,2125 TL Açıklanmadı
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,25 TL 0,2125 TL Açıklanmadı
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ilk taksit tarihi açıklandı, kalan 2 taksit için tarih bekleniyor 0,40 TL 0,34 TL Açıklanmadı
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,6407407 TL 0,5446295 TL Açıklanmadı
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) 1,00 TL 0,85 TL Açıklanmadı
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,0641025 TL 0,0544871 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) 0,0693333 TL 0,0589333 TL Açıklanmadı
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) 5,00 TL 4,25 TL Açıklanmadı
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) 0,14 TL 0,119 TL Açıklanmadı
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 3 taksit 0,1538460 TL 0,1307691 TL Açıklanmadı
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit 0,7843136 TL 0,6666664 TL Açıklanmadı
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) 0,0287735 TL 0,0287735 TL Açıklanmadı
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) 0,0517542 TL 0,0517542 TL Açıklanmadı
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 0,3571428 TL 0,3035713 TL Açıklanmadı
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) 0,0125000 TL 0,0125000 TL Açıklanmadı
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 2 taksit 0,0653962 TL 0,0555867 Açıklanmadı
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) 0,12 TL 0,102 TL Açıklanmadı
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 0,5681818 TL 0,4829545 TL Açıklanmadı
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) 0,05 TL 0,05 TL Açıklanmadı

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