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Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye “Etnospor” mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan "aile" vurgusu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur Demir'e açıklamalarda bulundu. Kültürel mirasın yaşatılmasının önemine vurgu yapan Bayraktar, festivalde farklı coğrafyalardan kültürlerin sergilenmesini insanlığın ortak hazinesine katkı olarak değerlendirdi. Bayraktar, bu tür etkinliklerin genç nesiller için hem eğitici hem de ilham verici olduğunu söyledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "aile" vurgusu yaparak, "7'den 70'e herkesin kendisi için aktivite bulacağı ama bir arada yapabileceği zemin oluşuyor" dedi.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:48
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu

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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı.

4 gün sürecek festival; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 35 ülkeden sporcuların yer alacağı festivalde; geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta farklı etkinlikle düzenlenecek.

Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur DemirTakvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur Demir

TAKVİM.COM.TR SAHADA
Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur Demir Etnospor Kültür Festivali'ni yerinde takip ediyor.

Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Selçuk Bayraktar, Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR: KÜLTÜREL MİRASIMIZIN YAŞATILMASI İÇİN ÖNEMLİ
Kültürel mirasın yaşatılmasının önemine vurgu yapan Bayraktar, festival çeşitliliği ve gençlerin bu etkinliklere ilgisi hakkında şunları söyledi:

Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Medeniyetimizin ileriye yürümesi köklerden göklere olan serüveninin tam manasıyla gerçekleşebilmesi medeniyetimizin güçlü köklerine dayanmasıyla ancak mümkün. Bu dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla ben özellikle kültürel mirasımızın yaşatılmaya çalışıldığı bu festivalleri çok kıymetli buluyorum. Burada sadece kendi milletimizin ve medeniyetimizin değil tüm dost ve kardeş coğraflayalarımızın Doğudan Batıdan Uzak Doğudan Orta Asyadan insanlığın ortak hazinesi kültürlerin sergilendiği bir festival...

Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bugün dünyada baktığımızda özellikle küresel sistemin tüketime dayalı bir sistem oluşturmaya çabaladığını görüyoruz. Bir anlamda yeknesaklığa giderken aslında insanlığın kıymetli hazinesinin kaybolduğunu görüyoruz. Dünya tabi yavaş yavaş bunu farkına varmaya başladı böylesine farklı insanlığın bir anlamda hazinesi olan birikimin farklı renklerin her birini yaşatma çabasının dünyanın farklı yerlerinde olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda bu festivali çok kıymetli buluyorum.

"EŞİM VE EVLADIMLA GELDİM"
Eşim ve evladımla birlikte geldik. Daha önce de ziyaret etmiştik hem keyifli bir deneyim yaşamıştık hem de nesillerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkması açısından böyle yerleri ziyaret etmesini kıymetli buluyoruz."

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: TOPLUMLAR KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ORTAYA KOYUYOR
Selçuk Bayraktar'ın eşi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Takvim.com.tr'ye konuştu.

Etnospor alanının bu yıl da çok güzel olduğunu söyleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Geleneksel birçok oyunu burada görebiliyoruz. Çocuklar çok mutlu burada" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan "aile" vurgusu

Bu durumunun kültürel bir zenginlik olduğunu vurgulayan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların neredeyse tek tipleştirilmeye çalışıldığı bir dünyada Etnospor gibi fırsatlarla toplumların kendi kültürlerini ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Ailelerdeki bireylerin ellerine telefon, tablet aldığı bireysel etkinliklerle zaman geçirdiği bir dünyada böyle mecralar ailenin bir arada 7'den 70'e herkesin kendisi için aktivite bulacağı ama bir arada yapabileceği zemin olmuş oluyor. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum"

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