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İBB Medya AŞ'de "Bizimkiler" vurgunu! Emrah Bağdatlı'dan 50 bin TL'lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet

İBB'deki yolsuzluk soruşturması derinleşerek büyürken Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü ortaya çıktı. İtirafçı olarak ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut, Medya A.Ş.'den aldığı 30 milyon liralık ihaleye Bağdatlı'nın "Bu işi bizimkiler yapsın" diyerek el koyduğunu söyledi. Bağdatlı'nın "Bizimkiler" dediği şirketler incelendiğinde milyonlarca liralık vurgun ve hortum düzeni belgelendi. Adrese teslim ihalelerde tek kalemde 17 milyon liraya varan ödemeler yapıldığı, sermayesi 50 bin TL olan bir şirkete 41 milyon TL'lik ihale verildiği görüldü. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet parası aktarıldığı ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 10:54 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:45
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşerek büyüyor. Soruşturmanın Mart 2025'teki ilk dalgasında Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan aralarında Murat Ongun'un da bulunduğu 54 isim tutuklandı.

Nisan 2025'teki ikinci dalga operasyonda 18 kişi tutuklanırken; 20 Mayıs tarihli 3. dalga yolsuzluk operasyonunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ve 22 kişi gözaltına alındı. Çetin'in, İBB iştiraki olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'deki bazı ihalelerde yolsuzluk yaptığı ifade edildi.

Murat Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Murat Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)


EMRAH BAĞDATLI İHALELERE NASIL ÇÖKTÜ? REKLAM ŞİRKETİ SAHİBİ İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut itirafçı oldu. Yakut, Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğünü detaylarıyla anlattı.

"BU İŞİ BİZİMKİLER YAPSIN"

Yakut, Medya A.Ş.'den aldığı 30 milyon liralık ihaleye Bağdatlı'nın "Bu işi bizimkiler yapsın" diyerek el koyduğunu söyledi. İSPARK'tan aldığı 3'er milyon liralık iki işi de Bağdatlı'ya devretmek zorunda kaldığını beyan etti.

Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr)

İhale edilen projenin fatura işlemlerini bizzat Emrah Bağdatlı'nın yönettiğini dile getiren Yakut, işin yalnızca yüzde 20'sinin tamamlandığını öne sürdü.

BAĞDATLI'NIN "BİZİMKİLER" DEDİĞİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Yakut, işin Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti., Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Partners Medya Tic. Ltd. Şti., Barak Yapımcılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., PHD Medya Hizmetleri A.Ş., Newsroom Media Prodüksiyon Ltd. Şti., Anıcraft Dijital Medya Ltd. Şti. ile Mumcular İnşaat ve Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü bilgisini de verdi.

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ailecek tekne tatilinde (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ailecek tekne tatilinde (Takvim.com.tr)


TAKVİM BELGELEDİ... ADRESE TESLİM MİLYONLUK İHALELER

Bu bağlamda Takvim.com.tr ismi geçen şirketleri mercek altına aldı. Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki milyonluk vurgunu belgeleriyle ortaya koydu.

İsmi zikredilen şirketlerin birçoğunun İstanbul Şişli merkezli olması dikkatlerden kaçmadı.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)

TEK KALEMDE 17 MİLYON TOPLAMDA 20 MİLYON TL'LİK İHALE

Medya AŞ ve Kültür AŞ'den Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. isimli şirkete 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 20 milyon TL'lik ihaleler verildiği görüldü.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)

500 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKETE 13 MİLYONLUK İHALE

2020'de 500 bin TL sermaye ile kurulan Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin 2023'te "video çekim işi" altından İBB'den 12 milyon 874 bin TL'lik iş aldığı ortaya çıktı.



Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)

İhale, Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanı olduğu MEDYA AŞ'den Emrah Bağdatlı eliyle verildi.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)

50 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKETE 41 MİLYON TL İHALE!

Emrah Bağdatlı'nın "bizimkiler" dediği şirketlerin en dikkat çekeni ise Partners Medya Tic. Ltd. Şti.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)

Mezkur şirket, 2019'da 50 bin TL sermaye ile kuruldu. 2023-2024 yılları arasında Medya AŞ'den 3 kalemde 41 milyon TL'lik ihale aldı.

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun'un şirketi için 906 bin TL para aldı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun'un şirketi için 906 bin TL para aldı (Takvim.com.tr)

MURAT ONGUN'UN EŞİNİN TAKICISINA 906 BİN TL RÜŞVET PARASI

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun'un şirketi için de reklamcı Cüneyt Yakut'tan para istediği mahkeme tutanaklarına girdi.

Emrah Bağdatlı'nın isteğiyle Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun'un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım'a kardeşinin şirketi "Aktif Spor" üzerinden 750 bin TL yolladığını belirten Yakut, "Bu firmaya daha önce de 150 bin TL göndermiştim. Parayı gönderdikten sonra bize maddi değeri olmayan bazı ürünler gönderildi" dedi.

Gözdem Ongun'un verdiği ifadeye göz atıldığında Aktif Spor tarafından firmaya 756 bin TL para gönderildiği görülüyor.

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