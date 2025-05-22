İBB Medya AŞ'de "Bizimkiler" vurgunu! Emrah Bağdatlı'dan 50 bin TL'lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ailecek tekne tatilinde (Takvim.com.tr)





TAKVİM BELGELEDİ... ADRESE TESLİM MİLYONLUK İHALELER



Bu bağlamda Takvim.com.tr ismi geçen şirketleri mercek altına aldı. Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki milyonluk vurgunu belgeleriyle ortaya koydu.



İsmi zikredilen şirketlerin birçoğunun İstanbul Şişli merkezli olması dikkatlerden kaçmadı.



Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)



TEK KALEMDE 17 MİLYON TOPLAMDA 20 MİLYON TL'LİK İHALE



Medya AŞ ve Kültür AŞ'den Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. isimli şirkete 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 20 milyon TL'lik ihaleler verildiği görüldü.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)



500 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKETE 13 MİLYONLUK İHALE



2020'de 500 bin TL sermaye ile kurulan Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin 2023'te "video çekim işi" altından İBB'den 12 milyon 874 bin TL'lik iş aldığı ortaya çıktı.







Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)



İhale, Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanı olduğu MEDYA AŞ'den Emrah Bağdatlı eliyle verildi.

Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)



50 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKETE 41 MİLYON TL İHALE!



Emrah Bağdatlı'nın "bizimkiler" dediği şirketlerin en dikkat çekeni ise Partners Medya Tic. Ltd. Şti.



Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğü, ʺBizimkilerʺ dediği şirketleri nasıl ihya ettiği belgelendi (Takvim.com.tr)



Mezkur şirket, 2019'da 50 bin TL sermaye ile kuruldu. 2023-2024 yılları arasında Medya AŞ'den 3 kalemde 41 milyon TL'lik ihale aldı.