İBB Medya AŞ'de "Bizimkiler" vurgunu! Emrah Bağdatlı'dan 50 bin TL'lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşerek büyüyor. Soruşturmanın Mart 2025'teki ilk dalgasında Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan aralarında Murat Ongun'un da bulunduğu 54 isim tutuklandı.
Nisan 2025'teki ikinci dalga operasyonda 18 kişi tutuklanırken; 20 Mayıs tarihli 3. dalga yolsuzluk operasyonunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ve 22 kişi gözaltına alındı. Çetin'in, İBB iştiraki olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'deki bazı ihalelerde yolsuzluk yaptığı ifade edildi.
Murat Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)
EMRAH BAĞDATLI İHALELERE NASIL ÇÖKTÜ? REKLAM ŞİRKETİ SAHİBİ İTİRAFÇI OLDU
Öte yandan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut itirafçı oldu. Yakut, Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihalelere nasıl çöktüğünü detaylarıyla anlattı.
"BU İŞİ BİZİMKİLER YAPSIN"
Yakut, Medya A.Ş.'den aldığı 30 milyon liralık ihaleye Bağdatlı'nın "Bu işi bizimkiler yapsın" diyerek el koyduğunu söyledi. İSPARK'tan aldığı 3'er milyon liralık iki işi de Bağdatlı'ya devretmek zorunda kaldığını beyan etti.
Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr)
İhale edilen projenin fatura işlemlerini bizzat Emrah Bağdatlı'nın yönettiğini dile getiren Yakut, işin yalnızca yüzde 20'sinin tamamlandığını öne sürdü.
BAĞDATLI'NIN "BİZİMKİLER" DEDİĞİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?
Yakut, işin Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti., Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Partners Medya Tic. Ltd. Şti., Barak Yapımcılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., PHD Medya Hizmetleri A.Ş., Newsroom Media Prodüksiyon Ltd. Şti., Anıcraft Dijital Medya Ltd. Şti. ile Mumcular İnşaat ve Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü bilgisini de verdi.