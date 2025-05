İBB Medya AŞ'de "Bizimkiler" vurgunu! Emrah Bağdatlı'dan 50 bin TL'lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet

Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr)



İhale edilen projenin fatura işlemlerini bizzat Emrah Bağdatlı'nın yönettiğini dile getiren Yakut, işin yalnızca yüzde 20'sinin tamamlandığını öne sürdü.



BAĞDATLI'NIN "BİZİMKİLER" DEDİĞİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?



Yakut, işin Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti., Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Partners Medya Tic. Ltd. Şti., Barak Yapımcılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., PHD Medya Hizmetleri A.Ş., Newsroom Media Prodüksiyon Ltd. Şti., Anıcraft Dijital Medya Ltd. Şti. ile Mumcular İnşaat ve Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü bilgisini de verdi.