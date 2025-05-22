Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali’nde! Gazze’deki soykırım unutulmadı

AİLE YILINA ÖZEL AİLE OBASI

Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.

Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.

"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak.