Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali’nde! Gazze’deki soykırım unutulmadı

Her yıl binlerce kişiye kültürel miraslarını hatırlatan hem de eğlendiren Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 7. Si düzenleniyor.
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festivalde Atatürk Havalimanı'nda 4 gün boyunca ziyaretçilere ücretsiz etkinlikler sunulacak.
Festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.
Festivaldeki etkinlikleri ve detayları takvim.com.tr'den Sosyal Medya Editörü Nur Demir anbean aktaracak.
7. Etnospor Kültür Festivalinde konuşan Bilal Erdoğan, "2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte gekeneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarıyla güçlendiren bir kültüel miras olarak öne çıkarıyoruz. Toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Biliyoruz ki bir insanın karakteri bir toplumun yönü bir milletin geleceği önce ailede biçimlenir. Bu anlayışla festival alanlarımızı birlikte öğrenen birlikte zaman geçiren aileler için dizayn ettik. Anne babaların çocuklarıyla el ele kültür atölyelerinde yer aldığı dedelerin torunlarına geleneksel oyunları öğrettiği kuşakların kaynaştığı bir atmosfer oluşturduk. Çünkü biz ancak aileyle yaşatılan bir geleceğin geleceğe taşınabileceğine inanıyoruz.
Festivalde Türk kültürünü yansıtan konserlerin yanı sıra birçok tanınmış isim de konser verecek.
Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.
Festivalde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gazze unutulmadı. İsrail'in saldırılarıyla yaşanan katliama dikkat çekmek için oluşturulan Dayanışma Obası'nda "Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayabileceklerdi" yazısı yer aldı. Öte yandan çocukları temsilen yere oyuncaklar dizildi.
Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.
Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.
"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak.