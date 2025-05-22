(Takvim.com.tr)

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve çevredeki tanıkların ifadeleri inceleniyor. İnan Kıraç'ın bir an önce bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HALASININ OĞLUNDAN ÇARPICI İDDİALAR

İnan Kıraç'ın ABD'de yaşayan halasının oğlu Ahmet Hür Güreralp'ın iddiaları gündemi sallamıştı.

"KORKU FİLMİ GİBİ..."

Koç Holding bünyesinde 8 yıl çalıştığını vurgulayan Güreralp, şunları söyledi:

36 yıldır ABD'de yaşıyorum. İnan Kıraç halamın oğlu. Abim gibidir. Yaz tatillerini hep birlikte geçirirdik. Ancak İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğim için İstanbul'a geldim. Emine Alangoya'nın engellemeleri ile karşı karşıya kaldım. En son yoğun ısrarlarım sonucu İnan Kıraç ile görüştüm. Ama o artık tanıdığım Kıraç değildi. Daha önce hiç duymadığım ifadeler kullanıyor, anlamlı bir iletişim kuramıyordu. Bu durum beni derinden endişelendirdi. Kendisine ne ilaç kullandığını sorduğumda, 'Emine Hanım ilgileniyor, ona sor' dedi. Alangoya, çok sevdiğim abimi tüm sevdiklerinden uzaklaştırdı, kendisine bağlı çalışanlarını işten çıkarttı. Her şey bir korku filmine dönüştü.

KASAYI BOŞALTTI

Ahmet Hür Güreralp, "Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın sağlık sorunlarını hiçe sayıyor" dedi.

Kıraç'ın davasına müdahil olmak için savcılığa başvuracağını belirtti. Hatta Emine Alangoya hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Bu arada Ahmet Hür Güreralp'ın, Alangoya ile ilgili son iddiası ise oldukça ilginçti:

Emine Alangoya, Kıraça Holding'teki 2 kasadan birini boşalttı. Bunun yaparken de eskiden çalıştığı holdingteki arkadaşı M.S'den yardım aldı.