Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda

ABD'de Virginia eyaletine bağlı McLean kentindeki CIA karargahının dışında bir silahlı saldırının yapıldığı bildirildi.

CIA KARARGAHINA SALDIRI

CIA sözcüsü NBC'ye yaptığı açıklamada, "CIA Karargahı dışında kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği bir güvenlik olayı yaşandı" dedi.

CIA'in resmi X hesabından yapılan açıklamada "Karargâhın ön kapısı ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. Lütfen 22 Mayıs Perşembe günü için alternatif yolları kullanın." ifadeleri kullanıldı.

CIA paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

CIA binasının ana girişine yakın yerde bulunan şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi.

Amerikan NBC News kanalında yer alan bilgilere göre, şüpheli bir kişi, Langley'deki CIA binası yakınlarında sabah saatlerinde vuruldu.

Kanala açıklama yapan bir CIA yetkilisi, "güvenlik olayı" nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüpheli kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkili, CIA'daki olayın gece saatlerinde Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurularak öldürülmesi olayıyla herhangi bir bağlantısının olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.