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CHP'li İBB'ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin'in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı

CHP'li İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hayali ihaleler düzenleyen Çetin, asistanı Arzu Can’ın eşi Savaş Can ile asistanı Arzu Can’ın annesi Elif Gölpınar üzerinden villa satın aldığı ortaya çıktı. Çetin'in satın alınan villada kiracı olarak kaldığı ve kira bedelini yıllık olarak Elif Gölpınar'a gönderdiği belirtildi. Savcılığın sevk yazısında söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif Gölpınar'ın hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesi'ne ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in paravan isimler üzerinden villa aldığı tespit edildi.

Çetin'in asistanı şüpheli Arzu Can'ın, Ongun'a bağlı yapı içinde Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu aktarılan sevk yazısında, 2018-2021'de Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığı, 2022 yılında İBB'nin İSPER isimli şirketinde çalıştığı anlatıldı. Can'ın ihalelere ilişkin illegal para transferleri ve koordinasyon süreçlerinde rol aldığı belirtildi.

Taner Çetin (Takvim.com.tr)Taner Çetin (Takvim.com.tr)

ÇETİN'İN ASİSTANI CAN'IN ANNESİ 2023 YILINDA VİLLA ALDI
Yazıda, tapu ve MASAK verileri incelemeleri doğrultusunda, Can'ın, annesi Elif Gölpınar adına 12 Eylül 2023 yılında villa aldığı, söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde Elif Gölpınar'ın hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği aktarıldı.

CHP'li İBB'ye operasyonda ele geçirilen paralar (Takvim.com.tr)CHP'li İBB'ye operasyonda ele geçirilen paralar (Takvim.com.tr)

PARA ARZU CAN'IN EŞİNİN HESABINDAN ÇIKTI
Yazıda, aynı tarihte Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can'ın hesabından 14 milyon lira para çıkışı olduğu tespitine yer verildi.

Yazıda, bu durumun villa bedelinin Savaş Can tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilerek, "Şahıslar ve villayla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu evi satın alan Elif G'nin ve evin ödemesini yaptığı değerlendirilen Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı , şüpheli Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edildi.

KİRA BEDELİ ÇEŞME BELEDİYESİ'NE GİTTİ
Yazıda, Can'ın satın aldığı villayla ilgili yapılan araştırmalarda, villada kiracı olarak ikamet eden kişinin Taner Çetin olduğu, yıllık kira bedelini Elif Gölpınar'ın hesabına gönderdiği, söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif Gölpınar'ın hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesi'ne ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatıldı.

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