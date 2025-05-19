Galatasaray’a Brazao transferinde flaş talip! İşte Santos’un kararı

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto, yıldız kalecisi Diogo Costa'nın Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle anılmasının ardından Brazão'yu potansiyel bir alternatif olarak değerlendiriyor. Kulüp, oyuncuyla ilgilense de henüz resmi teklif yapılmadı.
Brazao (Takvim Foto Arşiv)
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, kaleci pozisyonu için uzun vadeli planlar yaparken Fernando Muslera sonrası kaleyi devralabilecek genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, haziran ayında transfer dönemi açıldığında Brazão için somut bir teklif sunacağı belirtiliyor.
Brazao (Takvim Foto Arşiv)
PREMIER LİG'DEN DE TALİPLER YOLDA
Brazão'nun temsilcileri, İngiltere Premier Lig'den de teklifler bekliyor. Oyuncu, Santos'un zor döneminden geçmesine rağmen bireysel performansıyla öne çıkıyor. 2024 sezonunda sakatlanan João Paulo'nun yerine kaleyi devralan Brazão, maç başına 0.87 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekiyor.