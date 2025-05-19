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Galatasaray'a Brazao transferinde flaş talip! İşte Santos'un kararı

Brezilya ekibi Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazão, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Porto ve Galatasaray, genç kaleciyle ciddi şekilde ilgilenirken, oyuncunun menajerleri Premier Lig kulüplerinden de teklif bekliyor. Santos ise oyuncusunu bırakma konusunda temkinli.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:46
Galatasaray’a Brazao transferinde flaş talip! İşte Santos’un kararı

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Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto, yıldız kalecisi Diogo Costa'nın Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle anılmasının ardından Brazão'yu potansiyel bir alternatif olarak değerlendiriyor. Kulüp, oyuncuyla ilgilense de henüz resmi teklif yapılmadı.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)Brazao (Takvim Foto Arşiv)

RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, kaleci pozisyonu için uzun vadeli planlar yaparken Fernando Muslera sonrası kaleyi devralabilecek genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, haziran ayında transfer dönemi açıldığında Brazão için somut bir teklif sunacağı belirtiliyor.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)Brazao (Takvim Foto Arşiv)

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLER YOLDA
Brazão'nun temsilcileri, İngiltere Premier Lig'den de teklifler bekliyor. Oyuncu, Santos'un zor döneminden geçmesine rağmen bireysel performansıyla öne çıkıyor. 2024 sezonunda sakatlanan João Paulo'nun yerine kaleyi devralan Brazão, maç başına 0.87 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)Brazao (Takvim Foto Arşiv)

SANTOS KOLAY KOLAY BIRAKMAYACAK
Santos, Gabriel Brazão'nun %60'lık ekonomik haklarına sahip, kalan %40 ise eski kulübü Inter'in elinde bulunuyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro olan oyuncu için Santos, bu rakamın oldukça üzerinde teklifler bekliyor. Kulüp, mevcut kadronun zayıflığı nedeniyle genç kaleciyi elinde tutmak istiyor.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)Brazao (Takvim Foto Arşiv)

TAKIMIN KİLİT İSMİ HALİNE GELDİ
Gabriel Brazão, özellikle bu sezon gösterdiği performansla Santos taraftarının sevgisini kazandı. CRB karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan kaleci, kulübün en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan oyuncunun maaşı da artırıldı.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)Brazao (Takvim Foto Arşiv)

TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇEBİLİR
Haziran ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte hem Galatasaray hem Porto'nun ciddi tekliflerle devreye girmesi bekleniyor. Ancak Santos, sadece "reddedilemeyecek" bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferine onay vermeye hazır.

Santos taraftarı ise genç kalecinin Avrupa'ya transfer olmasından gurur duysa da, olası ayrılığın takımın direncini daha da düşüreceğinden endişeli. Gabriel Brazão, şu an için kulübün sahip olduğu az sayıdaki değerli oyunculardan biri konumunda.

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