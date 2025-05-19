Galatasaray’a Brazao transferinde flaş talip! İşte Santos’un kararı

SANTOS KOLAY KOLAY BIRAKMAYACAK Santos, Gabriel Brazão 'nun %60'lık ekonomik haklarına sahip, kalan %40 ise eski kulübü Inter'in elinde bulunuyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro olan oyuncu için Santos, bu rakamın oldukça üzerinde teklifler bekliyor. Kulüp, mevcut kadronun zayıflığı nedeniyle genç kaleciyi elinde tutmak istiyor.

TAKIMIN KİLİT İSMİ HALİNE GELDİ Gabriel Brazão , özellikle bu sezon gösterdiği performansla Santos taraftarının sevgisini kazandı. CRB karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan kaleci, kulübün en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan oyuncunun maaşı da artırıldı.

Brazao (Takvim Foto Arşiv)

TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇEBİLİR

Haziran ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte hem Galatasaray hem Porto'nun ciddi tekliflerle devreye girmesi bekleniyor. Ancak Santos, sadece "reddedilemeyecek" bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferine onay vermeye hazır.

Santos taraftarı ise genç kalecinin Avrupa'ya transfer olmasından gurur duysa da, olası ayrılığın takımın direncini daha da düşüreceğinden endişeli. Gabriel Brazão, şu an için kulübün sahip olduğu az sayıdaki değerli oyunculardan biri konumunda.