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Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK'nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG'nin feshi için taahhüt verdi

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası sırada "Terörsüz Suriye" hedefi var. Suriye lideri Şara, YPG'ye 10 gün süre verdi. MİT, Şam'a üst düzey bir çıkarma yaptı, görüşmelerde YPG'nin silahsızlandırılması ele alındı. Başkan Erdoğan da Macaristan dönüşü "PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor" mesajı verdi. Ankara'nın Suriye ve bölgeyi terörden arındırmada kararlı olduğu görülürken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Araştırmacı - yazar Abdurrahim Semavi, "Öcalan, YPG-SDG'nin de kendini feshedeceği taahhüdünde bulundu" dedi.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:28
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi

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Türkiye, sırtındaki yarım asırlık terör kamburunu atmakta kararlı. PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini toplayıp 12 Mayıs'ta dağılma kararı almak zorunda kaldı. Böylelikle Ekim 2024'te başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşik geride kaldı.

Şimdi gözler PKK ve ona bağlı tüm grupların örgütsel fesih ve silah bırakma takvimine çevrildi. Sürecin herhangi bir yol kazasına kurban edilmemesi için ince elenip sık dokunuyor.

Gündem YPG! MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü (AA)Gündem YPG! MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü (AA)

Son günlerde Suriye'de de YPG'ye yönelik dikkat çeken adımlar atılıyor.

SIRADA TERÖRSÜZ SURİYE VAR! ŞARA 10 GÜN SÜRE VERDİ... MİT ŞAM'A ÇIKARMA YAPTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PKK'nın fesih duyurusu sonrası aralarından YPG'nin de olduğu silahlı gruplara merkezi orduya katılmaları için 10 gün süre verdi.

Gelişmeye müteakip MİT, Şam çıkarması yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Görüşmede, diğer gruplar gibi YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması ele alındı.

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü son noktayı koydu: PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü son noktayı koydu: PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN: PKK'NIN FESİH SÜRECİ ÖRGÜTÜN SURİYE KOLUNU DA KAPSIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan dönüşü "PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.

YPG'nin silah bırakma sürecini çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "8 Mart'taki mutabakatın Ankara'dan gelen çağrıyla, İran'dan gelen çağrıyla daha çok desteklendiğini düşünüyoruz. Onlar da şu anda böyle bir geçiş ve arayış içerisindeler. Önümüzdeki günlerin çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz. İlgili kurumlarımız muhataplarıyla bütün silahlı grupların Suriye ordusuna dahil olma sürecini izliyor. Özellikle YPG ile ilgili konuyu çok ama çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli. Çünkü şu anda konuşmaları gereken çok konu var" dedi.

MİT'in "YPG" konu başlıklı Şam çıkarması, Başkan Erdoğan'ın "PKK'nın feshi YPG'yi de kapsar" sözleri, Ankara'nın "Terörsüz Suriye, terörsüz bölge" yaklaşımını da gözler önüne serdi.

Araştırmacı - yazar Abdurrahim Semavi : Öcalan YPG'nin kendini feshedeceği taahhüdünde bulundu (Fotoğraf: AA)Araştırmacı - yazar Abdurrahim Semavi : Öcalan YPG'nin kendini feshedeceği taahhüdünde bulundu (Fotoğraf: AA)

Tam da bu süreçte araştırmacı - yazar Abdurrahim Semavi ses getirecek bir iddia ortaya attı.

"ÖCALAN YPG'NİN FESHİ İÇİN TAAHHÜT VERDİ"

"Suriye'deki durumda Türkiye'den farklı bir çözüm olmayacak" diyen Semavi, "Öcalan, YPG-SDG'nin de kendini feshedeceği taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Semavi, Suriye'deki yeni anayasal düzeni işaret edip "Rojova'nın mevcut statüsü ortadan kalkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.




Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde YPG işgali mevcut.

Sözde "Özerk Yönetim" adı altında PYD-YPG himayesindeki yapı "ademi merkeziyetçilik" hayali kuruyor. Suriye'nin petrol ve su kaynaklarını sömürüyor, kalkınmasının önünde engel duruyor.

YPG, Şam'la 8 maddelik mutabakat yaptı. Silahları bırakıp Suriye ordusuna entegre olacağını taahhüt etti. Ancak Mart 2025'te bu güne hala somut bir adım atılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG'ye 27 Mayıs'a kadar süre verdi.


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