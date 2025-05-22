Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi

Gündem YPG! MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü (AA) Son günlerde Suriye'de de YPG'ye yönelik dikkat çeken adımlar atılıyor. SIRADA TERÖRSÜZ SURİYE VAR! ŞARA 10 GÜN SÜRE VERDİ... MİT ŞAM'A ÇIKARMA YAPTI Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PKK'nın fesih duyurusu sonrası aralarından YPG 'nin de olduğu silahlı gruplara merkezi orduya katılmaları için 10 gün süre verdi. Gelişmeye müteakip MİT, Şam çıkarması yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Görüşmede, diğer gruplar gibi YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması ele alındı.

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü son noktayı koydu: PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor (Takvim.com.tr)



BAŞKAN ERDOĞAN: PKK'NIN FESİH SÜRECİ ÖRGÜTÜN SURİYE KOLUNU DA KAPSIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan dönüşü "PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.



YPG'nin silah bırakma sürecini çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "8 Mart'taki mutabakatın Ankara'dan gelen çağrıyla, İran'dan gelen çağrıyla daha çok desteklendiğini düşünüyoruz. Onlar da şu anda böyle bir geçiş ve arayış içerisindeler. Önümüzdeki günlerin çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz. İlgili kurumlarımız muhataplarıyla bütün silahlı grupların Suriye ordusuna dahil olma sürecini izliyor. Özellikle YPG ile ilgili konuyu çok ama çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli. Çünkü şu anda konuşmaları gereken çok konu var" dedi.



MİT'in "YPG" konu başlıklı Şam çıkarması, Başkan Erdoğan'ın "PKK'nın feshi YPG'yi de kapsar" sözleri, Ankara'nın "Terörsüz Suriye, terörsüz bölge" yaklaşımını da gözler önüne serdi.