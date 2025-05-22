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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde saat 16.07'de Külliye'de başlayan toplantı sona erdi. MGK sonrası 8 maddelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:34
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 16.07'de Külliye'de başlayan toplantı sona erdi.

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 maddelik açıklama



MGK sonrası 8 maddelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

2. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır.

3. Müşterek coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşularımız Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edilmiş; güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgemizin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtilmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

4. Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alınmış; Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

5. Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

6. Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiseler görüşülmüş; Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği belirtilmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

7. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara buluculuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.

8. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir.

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